Para José Luis Espert, Argentina “necesita una tercera alternativa”

José Luis Espert comentó que Argentina “necesita una tercera alternativa” al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio. Además aseguró que la economía necesita reformas “sin pelos en la lengua” y “pagando los costos políticos de los cambios que hay que hacer”.

En una entrevista radial, remarcó que hay que reducir el tamaño del Estado, bajando impuestos y disminuyendo el empleo público, y hay que generar leyes laborales más flexibles y una apertura económica con el mundo.

“No puede ser que con 6 millones de trabajadores en negro, en trabajos totalmente precarizados, sin ningún derecho social, no estemos hablando de cambiar realmente y dinamitar todas las leyes laborales – comentó y agregó-. No puede ser que con ciudadanos que son verdaderos esclavos impositivos más que ciudadanos, no estemos planteando de reducir drásticamente el tamaño del Estado para alinear el déficit fiscal y que los ciudadanos dejen de es esclavos”.

Por otro lado, remarcó que Argentina tiene “cantidad de sectores que tienen para explotar y venderle cosas al mundo” y que tiene que dejar de lado “la canzonetta de la sustitución de importaciones 80 años después y dudemos de que la silvicultura, el agro, el petróleo, la citricultura, la viticultura, todas las economías regionales son el futuro del país”.

Por eso, afirmó que el frente Vamos que comanda, propondrá tres reformas: “apertura económica, reducción drástica del tamaño del Estado para bajar los impuestos y cambiar las leyes laborales para que se termine el trabajo en negro”.

El frente Vamos congrega partidos conservadores como UceDé, el Partido Demócrata así como a Roque Fernández, que fueministro de Economía de Carlos Menem), la militante evangelista Cintia Hotton, y cuenta con el apoyo de otras figuras del liberalismo económico como Luis Rosales, Ricardo López Murphy y Javier Milei.

“Haber logrado este gran acuerdo de este espacio liberal y de centro de la Argentina le da sentido a lo que hicimos en 2019, cuando peleamos con dos escarbadientes contra el sistema político que ha destruido a la Argentina, al comerciante, al laburante. Es un conglomerado enorme de partidos liberales y de centro derecha. El acuerdo marco es que somos la tercera alternativa política”, comentó Espert.

Además, aseguró que “con un bloquecito de 5 o 6 diputados podemos ser críticos y hacer un gran ruido e impulsar desde el primer día las reformas de las que hablamos en 2019. Tenemos que empujar desde el Congreso para evitar que inevitablemente lleven a la Argentina a Venezuela sin Maduro”.

Finalmente, llamó a la sociedad a buscar algo distinto: “si no queremos convertirnos, como vamos, en la villa miseria más grande del mundo la gente tiene que abrir la cabeza, despertar, se tiene que sacar la venda de los ojos. De la vieja política constituida por Duhalde, Cristina, Macri, María Eugenia Vidal, Carrió, Pichetto y tantos otros que me olvido de nombrar nunca vamos a sacar nada bueno para la sociedad”.