El intendente que podría darle internas a Anabel, la disputa entre dos radicales y el nuevo partido que se gesta

¿Un intendente le hace frente a Anabel?

Si bien aún resta tiempo para definir candidaturas y estrategias en todos los espacios políticos, ya abundan las especulaciones. En ese contexto, hay peronistas que no estarían del todo convencidos con la conducción de la senadora Anabel Fernández Sagasti y la conveniencia de que sea la cabeza de lista. Por ese motivo, un grupo de "compañeros" está intentando forzar unas PASO e intentan conseguir un candidato fuerte que represente a un PJ más independiente del kirchnerismo duro. ¿Se animará un intendente a ocupar ese lugar? Hay muchos que así lo desean y las miradas apuntan sobre todo al sur provincial.

Los hermanos Félix nunca comulgaron con "La Cámpora", pero tienen una alianza de paz. Lo mismo pasa con otros sectores del peronismo, como el grupo de Maipú. Ninguno se anima a sacar los pies del plato. Algunos por estrategia: prevén dejar las elecciones del 2021 para Anabel, y tratar de dar pelea para el 2023. Pero temen quedarse sin nada.

Egos, celos y pelea entre dos ex compañeros de gabinete

Ser parte de un equipo no necesariamente implica ser amigos. Pero cuando las diferencias son muchas, complican los objetivos del equipo. Es lo que, aseguran, ocurre entre dos ex compañeros de gabinete que hoy deberían compartir ejes de gestión pero que no tienen ningún tipo de diálogo. Se trata de Martín Kerchner, actual director de YPF, y Enrique Vaquié, ministro de Economía y a cargo del área energética del Gobierno de Suarez. Nunca tuvieron buena relación, aún cuando eran parte del gobierno de Alfredo Cornejo.

De hecho uno sucedió al otro en el "súper ministerio" que englobaba a todas las áreas productivas. Hoy no tinene diálogo y eso complica algunas gestiones de las que deben ser parte, como la estrategia para que la petrolera YPF invierta en Mendoza, o hasta lograr algún nuevo beneficio para la provincia. Cada uno tira para su lado.

La pelea por un jugador tapado

En las últimas semanas referentes de distintos espacios han mencionado el nombre de un dirigente agrario como posible candidato en la provincia de Mendoza. Se trata de Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro que esta semana se dejó ver sentado junto al excandidato a presidente Roberto Lavagna. El referente del sector productivo parece ser un jugador codiciado para las listas legislativas y así como muchos lo ubican como posible incorporación en el lavagnismo mendocino con Carolina Montivero del partido tercera posición y algunos otros espacios, otra dirigente nacional lo quiere llevar a su partido. Así lo expresó en MDZ Radio la presidenta del partido Valores, Cynthia Hotton, quien aseguró que están trabajando para que Iannizzotto encabece el frente liberal que a nivel nacional conformaron con José Luis Espert, Javier Milei, Ricardo López Murphy y el Partido Demócrata.

Reforma suarista

Más allá de que seguramente su proyecto finalmente no prosperará, Rodolfo Suárez llegará hasta donde pueda con su debate para intentar reformar la Constitución provincial. “Posiblemente nuestra idea esté muerta, pero no seremos nosotros quien la mate”, expresan dentro de Casa de Gobierno.





El gobernador ya planteó su intención de que desde el Consejo Económico y Social surja algún tipo de expresión a favor de que la Legislatura debata la ley que declare la necesidad de la reforma y poder avanzar así con el proceso frenado por la negativa del Frente de Todos a debatirlo.



Ese pedido tiene un trasfondo: cierto malestar dentro del gobierno con los principales actores de la sociedad civil que se mantuvieron callados después de la negativa peronista a respaldar un tema en el que, políticos y empresarios, estuvieron de acuerdo durante la última campaña electoral.



La duda que genera esta jugada, es si luego de un posible respaldo del Consejo al proyecto de reforma el PJ cambiará su opinión.



Ese escenario es imposible por ahora. Sin embargo Suarez insistirá. En abril apuesta a que la ley reformista se discuta en la Legislatura, para enfrentar a la oposición contra la opinión pública y que expliquen allí los fundamentos por los cuales dijeron que no.

Cambios y señales en Maipú

Los municipios también comenzaron a tener movimientos internos. Por cambios en la gestión y posicionamientos a futuro. En Maipú el intendente Matías Stevanato sumó a una mujer en la primera línea de la gestión y hay otros dirigentes que comienzan a levantar el perfil. Así, por ejemplo, nombró como jefa de gabinete a Fernanda Lacoste, ex legisladora y con un perfil político propio. La mujer tiene el cargo que antiguamente ostentaba el propio intendente. La idea, aseguran, fue darle aire a la gestión y sumar otra energía. En el mismo plano comenzó a levantar el perfil un funcionario de su equipo que es un "rara avis" en la política porque viene desde el sector privado. Se trata del secretario de Industria de Maipú, Daniel Guerrero. Es empresario y tiene antecedentes de militancia en la JP y dentro de ese municipio, pero siempre actuó desde el sector empresario. Ahora comenzó a moverse dentro de la gestión y la construcción política.

¿Un nuevo partido?

Aunque todos ven una elección polarizada, en Mendoza siempre hubo espacios para terceras fuerzas. Por eso hay tanto movimiento en los dos frentes más importantes y también entre los dirigentes que quedaron sin estructura. Los "liberales", los integrantes de Ciudadanos (ex protectora), los demócratas que se alejaron de Cambia Mendoza y hasta peronistas que no son kirchneristas están en permanente diálogo para hacer acciones comunes. Y lo hacen. Desde iniciativas legales, como la denuncia por el mal estado del Parque San Martín, hasta posturas políticas comunes son parte de la previa.

La duda es cómo se transformará esa amalgama que hoy es ecléctica en una opción política. Por ahora cada uno está en su propia estructura orgánica: los peronistas siguen dentro del partido, Ciudadanos está por su cuenta con Romano y Vadillo, y los libertarios también. Pero nadie descarta una idea: que formen un nuevo partido o que tomen algún sello para armar su propio frente que los nuclee en una boleta. Hay quienes sueñan, incluso, con que haya dirigentes de peso de Cambia Mendoza y el Frente de Todos que puedan "saltar la grieta" y reunirse en la por ahora angosta avenida del medio. Habrá que esperar.