El Gobierno anunciará restricciones en los viajes y una nueva etapa del DISPO

El Gobierno nacional definirá hoy la prórroga de una nueva etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) en el país por la pandemia de coronavirus, y las condiciones en que se cumplirá, luego de prorrogar ayer la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre y recomendar restricciones de viajes, tanto aéreos, marítimos y terrestres desde o hacia las zonas afectadas y de mayor riesgo.



Con el foco puesto en la situación sanitaria creada por la pandemia y en el avance de la vacunación, la decisión de la nueva prórroga de la DISPO, cuya actual etapa vence hoy a las 24, será analizada durante un encuentro del gabinete de Salud que se realizará en la Casa Rosada, según dijeron las fuentes.



Anoche, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año y recomendó restricciones de viajes, tanto aéreos, marítimos y terrestres desde o hacia las zonas afectadas y de mayor riesgo, para la cual dará intervención a las instancias competentes para su implementación.



Al mismo tiempo, estableció taxativamente quiénes deberán cumplir el aislamiento obligatorio y sus excepciones.





Las nuevas medidas fueron adoptada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 167/2021, publicado en un suplemento del Boletín Oficial de ayer, con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, incluida la hasta este jueves titular de Justicia, Marcela Losardo.



En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó a la prensa que "no se está evaluando" un cierre de fronteras con Brasil, que viene batiendo récords de muertes diarias por coronavirus, cifras que lo convirtieron en el segundo país del mundo por el número de fallecidos, y subrayó que actualmente hay "muchas restricciones que continúan" para mitigar la pandemia.



Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que se estudian diferentes opciones para reforzar los controles fronterizos en busca de retrasar la llegada de nuevas cepas del coronavirus en el país, y explicó que "hay aproximadamente 7.500 argentinos que se fueron a Brasil y aún no volvieron".



"La frontera terrestre está cerrada con todos los países. El único corredor seguro es Ezeiza", indicó la funcionaria en declaraciones radiales, aunque señaló que "todavía no hay ninguna decisión" sobre eventuales restricciones de vuelos, y que "se le están planteando las diferentes opciones" al presidente Alberto Fernández para adoptar una decisión al respecto.





El DISPO, por el cual se mantienen cerradas las fronteras terrestres y aéreas con los países limítrofes y de Gran Bretaña, vence hoy a las 24, según lo dispuso el 28 de febrero pasado la Decisión Administrativa 155/2021 de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Santiago Cafiero, quien es el encargado del Gobierno de dictar todas las medidas por la pandemia de coronavirus.