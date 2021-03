El PJ midió a un posible compañero de fórmula para Anabel

Es incipiente la búsqueda, pero de antemano, está bastante claro cuál será el objetivo. Para las próximas elecciones, el justicialismo mendocino armará una lista de candidatos en la que el nombre más importante no será un misterio. Eso sí, hará falta encontrar un "compañero de fórmula" adecuado para completar el binomio principal.

Se sabe desde hace tiempo que, casi con seguridad, Anabel Fernández Sagasti irá por la reelección como senadora nacional y por lo tanto liderará la boleta peronista. Eso nadie lo discute. Pero el primer candidato a diputado nacional, el segundo cargo más importante de la elección, no tiene propietario.

¿Cómo se completará la lista justicialista? No hay nada definido. Pero las encuestas que ha comenzado a hacer el peronismo sugieren al menos el perfil del candidato que se busca. En estos ensayos recientes ha aparecido el maipucino Adolfo Bermejo como posible compañero de Anabel.

Bermejo, desde hace mucho, es una opción confiable para el peronismo, porque siempre mide bien en las encuestas. "Como Julio Cobos", señalan en el radicalismo, haciendo una comparación desde la otra vereda. La aparición del ex intendente de Maipú en los sondeos puede significar, entonces, que una de las ideas es "balancear" a la máxima referente de La Cámpora con un dirigente orgánico del PJ y con perfil más conservador.

Habrá que ver cuáles fueron los resultados de estos primeros estudios preelectorales. Lo cierto es que el propio senador provincial está al tanto de que lo miden en las encuestas de su partido. Eso sí, no aclara si tiene interés o no en ser candidato: "No lo he pensado", señaló, ante la consulta de MDZ

En su entorno hay quienes dicen que incluso el radicalismo ha medido a Bermejo como potencial candidato en las elecciones legislativas de este año. En la UCR se desentienden un poco del dato. Dicen que, ellos, las encuestas en serio las realizan en las semanas posteriores a la Fiesta de la Vendimia.

Lo que se puede decir con certeza es que Bermejo tiene buena relación política con La Cámpora. Comparte banca en la Legislatura con Lucas Ilardo, mano derecha de Fernández Sagasti y jefe del bloque de senadores. Y existe armonía entre ambos, a pesar de las evidentes diferencias de estilo.

Esta convivencia ha sido buena desde el momento en que Alejandro Bermejo perdió la PASO para la gobernación el año pasado con la senadora nacional kirchnerista. Después de la primaria, el ex precandidato a gobernador fue colocado por Fernández Sagasti en la lista de postulantes a diputados nacionales.

Alejandro Bermejo renunció abruptamente a la banca la semana pasada, pero esto no dañó la relación con La Cámpora. Fernández Sagasti fue avisada personalmente por el maipucino días antes de que anunciara el paso que iba a dar. Bermejo estaba desilusionado de la banca, no se sentía cómodo, pero no fue una reacción política contra quienes controlan el destino del PJ.

Las explicaciones de esta renuncia hay que buscarlas más en la historia de Bermejo que en otras cosas. Alejandro Bermejo ha renunciado a muchos cargos en forma inesperada y hasta tiene un récord en el Ministerio de Seguridad: durante el gobierno de Celso Jaque, fue subsecretario por apenas unas semanas.

Todo esto hace descartar algún cortocircuito de Alejandro Bermejo con La Cámpora. Y eso juega a favor de Adolfo, si quiere ser candidato a ocupar la banca que su hermano desechó. Aunque seguramente no es el único nombre en vista o que piensa proponerse para ocuparlo.