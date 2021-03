La tremenda y descalificante respuesta de Patricia Bullrich a Estela de Carlotto

Luego de que Estela de Carlotto la criticara públicamente y la catalogara de "monstruo" y la responsabilizara por las "bolsas mortuorias" que se pudo ver en la última marcha opositora, Patricia Bullrich salió a contestarle y lo hizo ninguneando las palabras de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "Yo no le doy autoridad moral", sentenció la presidenta del PRO.

"Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de Santiago Maldonado dando por hecho, y diciéndome en una mesa, que tenía que aceptar que había una desaparición forzada. Yo me levanté y me fui porque ella estaba mintiendo", recordó Patricia Bullrich entrevistada por TN.

"En la manifestación de Maldonado decían 'aparición sin vida de Patricia Bullrich', ponían mi cara con una bala en la cabeza. Estos no son más organismos de Derechos Humanos. Son organismos del poder kirchnerista", adhirió.

"Los organismos de Derechos Humanos actuales son organismos de defensa del kirchnerismo pase lo que pase. Hoy van por otro lado. Hoy Estela de Carlotto tendría que decirle 'tirano' a Gildo Insfran. Eso sería un organismo. No que se escondan. No dicen nada del vacunatorio vip ni de nada, porque viven y los banca el partido del Gobierno", aseveró e incluso cuestionó que Estela de Carlotto esté vacunada aunque tenga 90 años.

"La Argentina real, progresista, no le cree nunca más a Estela de Carlotto, como ya no le cree hace mucho tiempo a Hebe de Bonafini", finalizó.

El fin de semana Estela de Carlotto había criticado a Bullrich por su "maldad". "La maldad que maneja esta muchachita Bullrich, que uno la conoce porque fue militante, aunque no la conocí en esa época, pero fue funcionaria de varios gobiernos y hoy verla transformada en un monstruo, porque eso es una persona que compra bolsas mortuorias y gestiona con la gente de su grupo semejante exhibición", manifestó la presidenta de Abuelas en diálogo con radio Diez.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado repudiando el "mensaje de odio del que fue víctima nuestra presidenta, Estela de Carlotto, al igual que otros dirigentes sociales y políticos, durante la manifestación realizada en Plaza de Mayo". "Al odio siempre responderemos con amor y con lucha", aseguraron.