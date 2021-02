La dura respuesta de Lanata a Pérez Gadín: "Todos los vimos..."

El juicio oral por la causa conocida como "Ruta del dinero K" entró en su etapa final. Luego de la feria judicial, se reanudaron las audiencias del caso que tiene como principal acusado al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Báez, sus hijos y otros miembros de su entorno están acusados de lavado de dinero a través de maniobras reveladas por una investigación periodística realizada por el periodista Jorge Lanata en su programa de televisión Periodismo para Todos.

En la reanudación del juicio oral, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, acusó a Lanata de formar parte de una conspiración internacional contra Cristina Kirchner que fue financiada por Paul Singer, cara visible de uno de los fondos de inversión que estuvo en litigio con la Argentina durante el segundo mandato de la expresidenta.

"Hoy se sabe que ese periodista para inventar la ruta del dinero K fue financiado por Paul Singer", aseguró Pérez Gadín, y agregó: "No estaba buscando el lavado de dinero de Báez, todo esto empieza tratando de involucrar a la expresidenta y actual vicepresidenta".

Este jueves, Lanata le contestó en duros términos a Pérez Gadín en su programa de radio Mitre. "A mí me parece que primero es necesario decir que este hombre es un chorro. Usted, Pérez Gadín, es un chorro. Lázaro Báez es otro chorro. El hijo de Lázaro Báez es un chorrito", arrancó su descargo Lanata.

Y continuó: "Los otros que estaban ahí: Elaskar es un tremendo chorro. Son delincuentes. Asuman lo que son: son delincuentes y está probado que son delincuentes y fueron delincuentes. Tratar de disfrazar el afano con la estupidez de no sé qué de los Fondos Buitres...".

"Va a ser muy difícil que se borre todo lo que hicieron. Aún cuando se borre la causa judicial, la gente lo sabe. Y nosotros cuando tengamos que repetirlo, lo vamos a repetir. Y si no tengo radio, voy a ir a los cumpleaños de 15 a contar que usted es un chorro; que Báez es un chorro; que tendrían que seguir presos y que si salen es por un milagro de la naturaleza, como suele pasar en la Argentina", completó un enojado Lanata.

"Todos vieron por la televisión a la gente en La Rosadita contando plata, no eran actores. Estaba el hijo de Lázaro Báez, estaba Pérez Gadín, estaba Fabián Rossi. Vimos que esto pasó. Estaba Leonardo Fariña, que primero dijo lo que dijo y después, porque o lo apretaron o se convenció de lo contrario, volvió a decir la verdad. Estaba Federico Elaskar que en su casa me dijo en un reportaje cómo eran las maniobras de La Rosadita, ¿cómo se borra esto?", se preguntó el periodista.

"¿Pueden borrarse las consecuencias? Sí, pero el hecho es real y sucedió. No importan las pavadas que digan. Nunca en mi vida vi a Paul Singer. Y si lo hubiera visto, ¿qué importa? ¿Cómo no lo voy a poder entrevistar como periodista a él o a Magoya?", continuó su descargo Lanata.

"También es cierto, es lo que elegimos. Esto es una democracia. Sucedió. Banquémonos las consecuencias de nuestros actos. No seamos como Pérez Gadín que no se banca las consecuencias de sus actos e intenta borrarlos. Lo que hicimos es esto que estamos viviendo: es Cristina manejando el Gobierno, es la Cámpora avanzando y las causas judiciales a punto de caer a la basura, algo que va a ser difícil porque las causas tienen su propia dinámica. Son lentas, pero avanzan", se quejó el periodista de Radio Mitre.

"Pero aún cuando incendien Comodoro Py, ustedes dense cuenta que del otro lado hay personas que vieron lo que ustedes hicieron. Y no somos pocas personas. Somos un montón de personas que lo vimos. Muchos de cerca, otros por TV, pero lo vimos. Eso que ustedes hicieron sabemos que sucedió. No sean torpes. No intenten borrarlo con declaraciones tan imbéciles", cerró Lanata.