Patricia Bullrich también habló sobre las bolsas mortuorias

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, señaló durante una entrevista que brindó a radio Mitre que el gesto de los manifestantes de colocar esas bolsas mortuorias con nombres de funcionarios del Gobierno nacional no le había parecido bien, que no apoyaba ese gesto que tuvieron algunos manifestantes durante la marcha del #27F.

Luego de aclarar su opinión al respecto, también le dirigió un mensaje al Presidente. En este sentido, dijo que "lo de las bolsas me pareció mucho pero primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que provocaron el vacunatorio vip. Si el Presidente no tuvo indignación por el vacunatorio pero sí por esto, por algo que a mí no me gustó, bueno. Eso es alterar el orden de los factores y sí cambia el resultado".

Alberto Fernández, mientras transcurría la marcha, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en repudio a la expresión que estaban teniendo ese grupo de manifestantes. "La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos", fue parte de su mensaje.

La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie. pic.twitter.com/nFsgEHKMs7 — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2021

Bullrich, agregó que "Si el Presidente hubiera repudiado tanto lo que pasó, si les hubiera pedido la renuncia (a todos los involucrados), bueno, yo le daría la autoridad para criticar una acción así".

Por otra parte, se refirió al último ajuste que hizo el Gobierno nacional, de la mano de Carla Vizzotti, respecto del criterio para considerar al personal estratégico. En este sentido, dijo que "Antes el personal estratégico estaba séptimo en la lista, ahora hicieron una justificación inmoral porque además aunque lo hagan en norma es inmoral. Porque el capitán o la capitana del barco es el último no el primero. El ejemplo es lo que conduce a que la sociedad crea en su dirigencia".