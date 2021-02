Liberan la venta de misoprostol, la droga que se usa para la interrupción del embarazo

El Ministerio de Salud de Mendoza liberó la venta de misoprostol, la droga que se usa para interrumpir embarazos y que en la provincia tenía acceso restringido. De hecho a través de una ley solo se permitía que los efectores de salud públicos pudieran adquirirlo. Ahora, quedó liberado porque consideraron que la ley nacional que legalizó el aborto deja sin efecto la norma provincial. "Entender que luego de la sanción do la Ley Nacional 27.610, la Ley Provincial 8116 deviene inaplicable", dice la resolución del Ministerio de Salud.

En 2009 Mendoza restringió el acceso al misoprostol. Esa norma, ahora derogada, decía: "Limítase exclusivamente al ámbito institucional sanitario dentro de la Provincia de Mendoza, el expendio y/o suministro y/o fraccionamiento de medicamentos que contengan el principio activo “MISOPROSTOL” solo o asociado a otro/s principio/s activo/s".

Para el Gobierno de Mendoza las dos normas entran en conflicto y queda vigente la de rango superior, es decir la ley nacional que legaliza el aborto y garantiza el acceso a los métodos de interrupción del embarazo. "del análisis de la Ley 27.610 resulta evidente que tanto El Estado (nacional, provincial y municipal) , como todo Sistema de salud —subsector público, subsector privado y el de la seguridad social — tienen la obligación de garantizar el efectivo cumplimiento do las proscripciones establecidas en la misma y por Io tanto, de contar con mecanismos adecuados, eficientes y seguros para la realización do la interrupción voluntaria del embarazo", argumentan. En ese plano, el uso del misoprostol y su acceso, consideran, es fundamental para cumplir esa ley. "En otro orden de ideas, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial do la Salud, de la Federación Latinoamericana do Obstetricia y Ginecología y de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles" elaborada por el Ministerio do Salud de la Nación , se desprendo quo el "Misoprostol" resulta ser un medicamento esencial para la interrupción de embarazo, por su eficacia y seguridad", explican.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo está vigente. El Estado mendocino ya utilizaba antes el misoprostol para los casos de interrupción legal del embarazo. .