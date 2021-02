Crece el escandalo por la vacunación VIP en la Corte bonaerense

Un juez supremo de la Provincia de Buenos Aires le propuso al todavía presidente de la Corte, Daniel Soria, que el máximo tribunal bonaerense se expidiera en repudio de la actitud adoptada por dos de sus colegas. En concreto apunta contra Hilda Hogan y Luis Genoud por haberse aplicado la vacuna contra el Covid en enero pasado, bajo el rótulo de "personal de salud". La sugerencia, como no podía ser de otra manera, no tuvo la recepción esperada aunque la saga del escándalo no terminó. Los otros integrantes de la Suprema Corte están analizando qué decisión tomar aunque no pueden convencer a sus pares de que lo que hicieron estuvo mal y hasta fue ilegal.

"Es un pésimo ejemplo... Con qué cara vamos a firmar una sentencia", se enojó el juez que pidió una revisión de lo actuado por Genoud y Hogan y sugirió que presentaran su renuncia de manera indeclinable. El problema adicional sería que el cuerpo quedaría con tan poca cantidad de integrantes que haría casi imposible su funcionamiento.

Uno de los voceros habituales del supremo tribunal le confió a la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires que "los jueces que decidieron vacunarse lo hicieron por cuenta propia y en ningún momento fue decisión discutida por la Corte", Sin embargo, acto seguido, le pidieron que no hicieran un comunicado para "el tema no siga escalando".

Los vacunados casi no fueron, durante todo el año, a su lugar de trabajo debido a ser personas de riesgo por su edad. Y esto fue otro argumento para la ira de sus pares. "No vinieron nunca por este tema pero no sé si no salieron a otros lados en todo este tiempo".

Quién es quién

Hogan es una jueza de extensa trayectoria que fue nombrada a propuesta del radicalismo y que siempre compartió el poder con el peronismo territorial. En tanto que Genoud es la mano derecha del actual ministro de Justicia provincial, Julio Alak, ex ministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner y ex intendente de la ciudad capital bonaerense, La Plata.

"Nadie quiere seguir escarbando en el tema porque el desastre sería mayor. No hay manera de encontrar reemplazantes para los que ya se han jubilado y los que están a punto de hacerlo y la Corte es muy difícil que funcione con solo tres integrantes", confió un magistrado que habló con MDZ y participa de las reuniones de magistrados por su rol institucional.

La integración con la que asumió la gobernación Axel Kicillof estaba compuesta por Héctor Negri, quien falleció a inicios del año pasado, Eduardo De Lázzari, quien se retira a fin de mes, Hogan, Genoud, Sergio Torres, Eduardo Pettigiani y Daniel Soria. Sólo estos tres últimos tendrían todos los requisitos para continuar.

Los reemplazos de las cuatro vacantes sería traumática porque Kicillof es poco propenso a negociar con la oposición. Aun no pudo saldar la designación de funcionarios de extracción opositora en organismos de control o entidades públicas, por ejemplo. Además, el senado, la Cámara que aprueba los pliegos, está conformada por una mayoría de Juntos por el Cambio.

El escándalo de los vacunados sin tener la esencialidad requerida también empieza a salpicar al Gobernador, quien hasta el momento veía todo desde una cierta lejanía. Hogan y Genoud fueron atendidos en el Hospital del Cruce, en Florencio Varela, que depende del Ministerio de Salud provincial.