La UCR defendió la reforma constitucional recordando a Paco Pérez

El radicalismo no baja los brazos e intenta conseguir que el PJ reconsidere su postura respecto a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Rodolfo Suarez. En la carta que hicieron pública vuelven a cuestionar al exgobernador Francisco Pérez y subrayan que la reforma impediría que se repitan gestiones como esa.

Abrir el debate para que el pueblo de Mendoza decida, de eso se trata.



Torpezas políticas en la oposición.



"El equilibrio fiscal no es un capricho sino un deber del Estado provincial y una garantía para los ciudadanos; se trata de que no se gaste más de lo que ingresa a las arcas estatales sin importar el color político de turno. Evitando así que pase lo que tristemente sucedió en el gobierno justicialista de Paco Pérez en el que no se pudo pagar la nómina de diciembre de los empleados estatales ni afrontar deudas asumidas", se puede leer en el comunicado.

Desde la UCR aseguran que la postura adoptada por el peronismo impide que avance una reforma que contempla un salto de calidad institucional para la provincia. "Mientras la agenda del PJ y La Cámpora está envuelta en el escándalo del Vacunagate, en Mendoza estamos evaluando la oportunidad de dar un salto de calidad institucional. Se puede estar en contra de un proyecto de reforma pero nunca se puede estar en contra del debate y, mucho menos, ocupando una banca legislativa", aseveran diputados y diputadas del radicalismo.

"La gravedad de la falta de palabra, compromiso y responsabilidad del PJ podría quitarle la posibilidad al pueblo mendocino de discutir y llevar a cabo una reforma institucional de calidad", sostienen.

Desde la UCR intentan torcer la voluntad del peronismo de bajarle el pulgar a la necesidad de la reforma sin siquiera debatirla en profundidad. "El proyecto presentado es una reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Mendoza, definido en el mismo como 'proyecto político de una comunidad', por lo que se constituye ineludiblemente como una reforma institucional, que nos llama a debatir sobre lo que queremos como Provincia a mediano y largo plazo", expresan.