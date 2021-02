Crece el escándalo: casi todos los funcionarios de salud están vacunados

El escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud sigue sumando capítulos, ya que surgen nuevos nombres de funcionarios y allegados que accedieron a la vacuna rusa Sputnik V de manera privilegiada, es decir, por fuera del calendario oficial.

En este caso, se pudo comprobar que casi todos los funcionarios de primera línea del Ministerio de Salud forman parte de los registros oficiales como vacunados contra el coronavirus, con las dos dosis, y ni bien llegaron las primeras tandas de la Sputnik V desde Rusia.

Cabe aclarar que, de esa "mesa chica", no formaba parte la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, o que al menos ella no recibió la vacuna, dado que no figura en la nómina oficial.

Entre los registrados figuran Arnaldo Medina (58) secretario de Calidad en Salud; Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios; Judit Díaz Bazan, subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización; Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa; y Martín Sabignoso (44) secretario de Equidad en Salud.

Todos ellos fueron inscriptos como "Personal de Salud" y el apuntado principal de digitar esta lista es Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio y nada menos que el sobrino del exministro de Salud, Ginés González García.

En los registros, además, figura que todos los vacunados recibieron las dosis entre la segunda semana de enero (la primera dosis) y la primera o segunda semana de febrero (la segunda dosis), siempre utilizando la Sputnik V.

Fuente: La Nación.