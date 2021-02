Otro famoso admitió que le ofrecieron “tener prioridad” para vacunarse

El humorista Enrique Pinti se metió en la polémica por la vacunación VIP del algunos funcionarios y aseguró que le ofrecieron vacunarse por su condición de ser "famoso". Igualmente el actor manifestó que rechazó la propuesta.

“Es algo que no se debe hacer”, manifestó Pinti, que se mostró muy enojado e indignado con el gobierno de Alberto Fernández. Y añadió: "Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera”.

“A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer. Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador”, señaló en la entrevista con radio Rivadavia.

Por otro lado, el también director teatral criticó a la oposición y a la corrupción en el país: “Pueden ocurrir en un montón de ámbitos. Es el famoso ‘cómo puedo aprovechar para tener este beneficio’, y un funcionario público no puede tener una actitud así”.

“Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”, sentenció.