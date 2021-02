Mauricio Macri: "Comparto la indignación de los argentinos"

Mauricio Macri se sumó a las duras críticas al "vacunatorio VIP" por parte del Gobierno, que terminó con la renuncia del ahora exministro de Salud, Ginés González García.

"Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios", manifestó. Y agregó: "Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".

Además, salió a aclarar que todavía él no se ha vacunado: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Este domingo Alberto Fernández también utilizó la red social Twitter para referirse a este tema y dejarle un mensaje a Ginés: "Le he encomendado a Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos".