Juntos por el Cambio se bajó de la comitiva que viaja mañana a Mexico

Juntos por el Cambio decidió bajar a las dos diputadas que viajarían mañana junto el presidente Alberto Fernández y su comitiva a México. Las dirigentes que no viajarán son Carmen Polledo del PRO, y la radicalista mendocina, Jimena Latorre. Según dijeron, ellas no recibieron ninguna vacuna.

La decisión de la oposición se toma luego de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien confesó haberse vacunado en el Ministerio de Salud y que llevó a que se conociera una lista de beneficiados por la cartera de Ginés González García que terminó en un expreso pedido de renuncia del ministro.

La decisión de Juntos por el Cambio fue anunciada a través de las redes sociales y confirmaron además que ninguna de las dirigentes que iban a viajar se ha vacunado. Según comunicaron, no fueron convocadas a la vacunación ni por el viaje ni por ninguna otra circunstancia.

En tanto, Alberto Fernández le solicitó a otros dos dirigentes que se bajen de la comitiva. Estos son el diputado nacional Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana. La decisión del presidente fue tomada luego de que se conocieron que ambos participaron de la vacunación VIP el pasado jueves.

Tras esto, Valdés habló con la prensa y dijo que no se dio cuenta del error. “Yo le pregunto al ministro de Salud si se puede vacunar uno que está por viajar a México y me dijo que va a ver. Y me mandan primero al Posadas y después al Ministerio de Salud, pero nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal, pensé que debía cuidarme yo y cuidar a los que viajaban conmigo”, aseguró en Radio Con Vos.

El resto de las personas que viajarán mañana son el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el secretario presidencial, Julio Vitobello, el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, y el asesor presidencial Ricardo Forster.

Una vez en ese país centroamericano, el primer mandatario argentino se reunirá con Andrés Manuel López Obrador. EL objetivo del encuentro es robustecer una agenda geopolítica en pos de crear una hoja de ruta común para que crezcan los países de América Latina.