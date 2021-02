Jorge Macri recordó su anticipo sobre el uso político de la vacuna

Jorge Macri, actual intendente de Vicente López y primo del expresidente Mauricio Macri, advirtió en su red social Twitter que durante febrero, y en dos oportunidades, él había advertido sobre el uso político de la vacuna.

Ahora, tras el escándalo y altísimo costo político que generó la corrupción en la aplicación de la vacuna Sputnik V, Jorge Macri hizo alusión a lo que había dicho en aquellas entrevistas. En una de ellas, en la que además incluyó el video, sostuvo que: "yo no me vacuno, no lo haría antes que un médico o un enfermero que está en una unidad coronaria, que está en el SAME, en la zona roja o amarilla lidiando con esta enfermedad (por la covid-19).

Además, recordó que su decisión es la de no vacunarse "porque todavía no logramos vacunar a todo el personal de la salud; no hemos recibido vacunas para todos esos profesionales".

Por otra parte, aseguró que sigue sosteniendo la postura que comunicó en aquel entonces: "Y lo sigo sosteniendo, no voy a vacunarme hasta que se logre vacunar a todo los profesionales de la salud y el personal esencial".

Y lo sigo sosteniendo, no voy a vacunarme hasta que se logre vacunar a todo los profesionales de la salud y el personal esencial. #VacunatorioVIP — Jorge Macri (@jorgemacri) February 20, 2021

Sobre este último escenario, es decir, la falta de vacunas para inmunizar a las personas con alto riesgo de contagio o de muerte (personal de la salud y ancianos), Jorge Macri dijo que "considero que, si ellos todavía no están vacunados, yo no me puedo vacunar. Yo me tengo que vacunar una vez que hayamos terminado con ese grupo de riesgo".