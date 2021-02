Los seis dogmas liberales que Roberto Cachanosky le propuso a Mauricio Macri

El aterrizaje de Roberto Cachanosky en Juntos por el Cambio obedece a la necesidad del macrismo de apuntalar e incrementar su base de votantes liberales, la cual hoy se ve amenazada por la irrupción de otros actores como José Luis Espert y Javier Milei. En ese marco, el economista le propuso al expresidente Mauricio Macri una serie de puntos clave que la oposición debería incluir en su futuro programa electoral.

“Hace unos días, Roberto Cachanosky se reunió con Mauricio Macri y le llevó un decálogo compuesto de seis puntos con inspiración liberal y que propone lo que Juntos por el Cambio debería hacer si quiere volver al gobierno”, explicó el periodista Pablo Fernández Blanco en el programa Verano de Noticias, del canal LN+.

Al tope de la lista, detalló Fernández Blanco, Cachanosky fijó “una reforma monetaria para que la Argentina vuelva a tener una moneda”.

A ello le sigue una reforma laboral; una desregularización de la economía; una reforma del Estado; una reforma impositiva; e integrar la economía argentina al mundo.

“Cachanosky le dijo a Macri que no hace falta hacerlo todo junto, pero los tres primeros sí o sí deben ser los prioritarios”, añadió.

En tanto, su colega Carlos Arbia reveló que tras un largo periodo, un economista que supo formar parte del equipo principal de Macri retomó el diálogo con el expresidente: Nicolás Dujovne.

Luego del programa, Cachanosky hizo una breve aclaración en su cuenta de Twitter: "No dije que no hay que hacer todo junto, dije que hay que anunciar todas y aplicar todas (las medidas) pero tienen diferentes velocidades. Una reforma monetaria se hace más rápido que la reforma del estado. Pero no es gradualismo. Esto es política de shock. Anunciar todo junto".