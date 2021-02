Larreta: "No podíamos permitir otro año más sin clases presenciales"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que cerca de 400.000 alumnos volvieron hoy a las clases presenciales en las escuelas, tras la suspensión del ciclo escolar del 2020 por la pandemia, y reiteró el pedido a los docentes para que concurran a realizarse el testeo de coronavirus.



"Estábamos convencidos, desde noviembre del año pasado, de la necesidad de que los chicos vuelvan a las clases en forma presencial y cuidada. No podíamos permitir otro año más sin clases presenciales", aseguró Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Ministerio de Educación para informar sobre la jornada del regreso a las aulas.



En ese marco, precisó que "casi 400.000 chicos volvieron hoy a la educación presencial" en el marco de la primera jornada de regreso gradual a las aulas que convocó a estudiantes de los niveles maternal, inicial, 1°, 2° y 3° de primaria, y 1° y 2° de secundario.



Acompañado por parte de su gabinete de ministros, el jefe de Gobierno admitió que "seguramente, desde hoy, van a surgir mil cosas para mejorar y corregir" respecto a la organización y el protocolo que rigen en los establecimientos educativos, por lo que pidió a "los padres y docentes que acerquen sus dudas e inquietudes".



También, hizo un pedido específico al personal docente y no docente que trabaja en las escuelas para que concurran a testearse a alguno de los tres centros destinados a esa función, situados en La Rural de Palermo, la Usina del Arte en La Boca y la sede de la Comuna 7 en Flores.



"Llevamos 12.000 docentes testados y otros 8.500 ya tienen turnos asignados. De los 12.000 testados, 88 casos fueron positivos. Así, logramos evitar que fueran a la escuela y el riesgo de contagiar a los chicos de su aula, por eso lo importante del testeo". remarcó.



Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, informó que "hoy abrieron sus puertas el 100 por ciento de las escuelas de la Ciudad, tanto de gestión estatal como privada", y se alcanzó "un presentismo del 89 por ciento" de los trabajadores de la educación.



Consultada por el paro de 72 horas convocado por el gremio Ademys, la titular de la cartera educativa consideró que "fue irrelevante" ya que "el presentismo docente fue superior a cualquier otro momento del año".



Además, coincidió con Rodríguez Larreta en que en esta primera jornada existieron "algunas propuestas en las escuelas que no terminaron de ser lo que nos gustaría", por lo que solicitó "un poco más de paciencia porque eso va a ir mejorando".



Según explicaron desde el Ministerio, el esquema de regreso a clases contempla que el 22 de febrero se incorporen 144.596 estudiantes de primaria; el 1 de marzo se sumen 90.073 de secundaria; el 8 de marzo sean 26.918 jóvenes y adultos, y el 22 de marzo, 152.172 estudiantes de nivel superior.

Fuente: Télam