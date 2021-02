Escándalo: un intendente, su esposa y su chofer se vacunaron "en secreto"

Un escándalo de proporciones se produjo en Santa Cruz, donde un intendente aprovechó su posición jerárquica para vacunarse y vacunar a su esposa y a su chofer, sin antes esperar a que se termine de inmunizar a todo el personal de salud. Se trata del líder comunal Federico Bodlovic, del Frente de Todos, quien conduce el municipio de Luis Piedrabuena.

Además de Bodlovic fue vacunada su esposa, Bernardita Manucci, que es jueza de paz, pero ellos no fueron los únicos, también les aplicaron la Sputnik V a miembros del Comité de Emergencia local y hasta un chofer de la municipalidad

La notica trascendió luego de que lo diera a conocer el director del Hospital Distrital “Armando Zamudio”, Mario Triputti, quien lo informó en medio de una asamblea del personal sanitario realizada en protesta, justamente, del uso de las vacunas para funcionarios.

Triputti admitió que decidió inocular a los integrantes del comité de emergencia municipal, encabezado por el propio intendente. En el caso de Manucci, alegó que lo hizo por ser "contacto estrecho" de su marido.

El caso despertó el malestar de todo el arco político, tal es así que el Ministerio de Salud de Santa Cruz inició una investigación.

“La falla no se puede dejar pasar, no cabe. Quedan muchas más vacunas por hacer y este error no se va a permitir”, dijo la subsecretaria de Acceso y Equidad de la Salud, Laura Beveraggi, una funcionaria cercana a la gobernadora Alicia Kirchner, a FM Tiempo de Río Gallegos.

En ese sentido, expresó: “Es desacertado manipular este insumo con una epidemiología local, tratando de torcer los principios de la vacunación. Me parece hasta provocador para la población”.

