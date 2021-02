La verdad sobre el "avión del oro" que fue incautado en Mendoza

La aeronave, matrícula CC-ATB, aterrizó en el aeropuerto de Mendoza, proveniente de San Juan, y poco tiempo después quedó inmovilizada. No era la primera vez que llegaba a la Provincia, pero sí había tenido recorridos imprevistos para una nave de matrícula extranjera. Las suspicacias comenzaron por lo que rodea a la nave y quién es el propietario: la empresa Barrick, una de las mineras más grandes del mundo y que en Argentina explota Veladero, una mina de oro ubicada a más de 4 mil metros de altura en San Juan. Allí está el problema. Está a nombre de Barrick Chile y no está autorizado a realizar vuelos internos en el país y por eso quedó secuestrado por la aduana con sede en Mendoza.

El recorrido irregular incluyó viajes entre Mendoza y San Juan. Pero también entre la mina Veladero y el aeropuerto de las dos provincias. Es que el sitio de donde se extrae oro inauguró una pista de aterrizaje y lo hizo con el avión de matrícula chilena. Hasta allí llegó, por ejemplo, el CEO de la compañía. Según la información a la que accedió MDZ, no se hallaron mercaderías irregulares en la requisa que se hizo. Pero en realidad el contrabando se puede haber cometido con la propia aeronave, pues se considera como una "importación irregular" el uso de una nave que no está autorizada. "Es como usar regularmente en Argentina un auto con patente de Chile", graficó un allegado al tema.

Según los registros oficiales el avión vino a Mendoza varias veces para traer pasajeros particulares, todos relacionados con la empresa minera. Pero luego hizo el recorrido que une el aeropuerto El Plumerillo con la mina varias veces. Aparentemente para trasladar empleados y ejecutivos de la empresa Barrick. La habilitación de una pista de aterrizaje a más de 4 mil metros de altura y en un predio privado generó suspicacias. No hubo traslado de oro ni nada por el estilo. Pero eso no indica que "no se pueda hacer", como informó una fuente consultada por MDZ.

Aún no hay causa judicial y la investigación está dentro del marco de la infracción aduanera. A la empresa le puede caber una multa de hasta el 30% del valor "del bien importado irregularmente". El avión cuesta entre 6 y 10 millones de dólares. El propietario oficial es Barrick Chile. En San Juan la empresa canadiense dejó de ser el único dueño de la mina Veladero al asociarse con la china Shandong Gold Group. Por eso no son sociedades idénticas. Según explicaron a MDZ fuentes aeronáuticas, la empresa tiene la intención de importar y radical la aeronave en Argentina. Pero antes de tener las autorizaciones realizaron vuelos internos irregulares.

No es la primera vez que ocurre algo así en el Aeropuerto de Mendoza. Hubo otros casos relevantes. Un avión de matrícula uruguaya fue demorado de la misma manera; por haber cubierto rutas internas sin poder hacerlo. En ese caso estuvo involucrado el fundador de Mercado Libre Marcos Galperín.

La ruta del oro

Mendoza tiene prohibida la minería, pero es parte fundamental de la ruta del oro. Además de que muchos productos que se usan en la mina ingresan desde la provincia, lo que se produce allí también sale por Mendoza. Veladero es una mina a cielo abierto donde se extrae oro y otros minerales.

El producto que se saca en la planta de producción, luego de la lixiviación, es "metal doré"; una barra compuesta principalmente por oro, pero que incluye plata, minerales e impurezas. Con una determinada frecuencia se acumulan los lingotes y se trasladan en camiones de caudales desde San Juan al aeropuerto de Mendoza.

Cada cargamento tiene entre 800 y 1000 kilos de "metal doré". Pero para la exportación no se usa el avión propio de Barrick. La empresa alquila un Airbus 330 de Latam que es ocupado solo para esa carga. El oro es trasladado desde Mendoza a Santiago de Chile y luego a Canadá. Allí se refina y se atesora.

La mina comenzó la producción en 2005. Ahora está en proceso de recálculo y en poco tiempo se dejará de usar uno de los valles de lixiviación (el enorme terreno donde se pone la roca molida, se rocía con el compuesto que incluye agua y cianuro para que el oro precipite) y se inaugurará uno nuevo. En paralelo se construyó la pista de aterrizaje que servirá de nexo logístico entre Mendoza, San Juan y Chile.