Se calienta la interna de cara a las elecciones del Pro mendocino

Las elecciones para renovar autoridades dentro del Pro estaban dispuestas para el 2020, pero producto de la pandemia se fijó nueva fecha para marzo del 2021. Dentro del calendario, se estima que el 20 de febrero es el día límite para la presentación de listas y el 27 del corriente mes se publicaran los nombres en la sede partidaria. El 28 de marzo es la jornada establecida para disputarse las elecciones internas partidarias.

El actual presidente del Pro, Omar De Marchi, anunció que desde el partido se está haciendo un trabajo de fortalecimiento y de crecimiento dentro de provincia, ya que es un sector político que viene creciendo a nivel nacional. "El Pro nació para gobernar, no para funcionar como partido testimonial".

"En Mendoza obviamente integramos el Frente Cambia Mendoza, y la forma de ayudar en este frente es agrandar el Pro, y ser mucho más influyente en las decisiones. Así que, evidentemente, estamos contentos en esta tarea de consolidar al Pro como principal partido de oposición a nivel nacional", expresó De Marchi.

En un ambiente poco propicio para las elecciones dentro del partido, este fin de semana, mediante un comunicado se dio a conocer que el Pro en la provincia de Mendoza había duplicado el padrón de afiliados. Frente a esta situación, De Marchi agregó: "Tenemos la expectativa de ofrecer nuestros mejores candidatos en las elecciones de este año, para ayudar al Gobierno de Mendoza y continuar marcando límites y diferencias al Gobierno nacional, de quien creemos que nos conduce a mayor empobrecimiento y exclusión".

Disputa de poder en el Pro de Mendoza: ¿qué nombres se mencionan?

Con mandato vencido, producto de la pandemia, no se pudieron realizar las elecciones del Pro como estaban prevista para el 2020. Omar De Marchi no puede presentarse a la re-elección y por tal motivo buscará a alguien de su entorno íntimo para que lo reemplace.

Los nombres que se mencionan son: Sebastián Bragagnolo, actual intendente del departamento de Luján de Cuyo, Gustavo Cairo y Álvaro Martínez, ambos diputados provinciales.

Más allá de esos nombres, pueden haber sorpresas de último momento, respondieron desde el entorno de De Marchi, y también mencionaron que el intendente Bragagnolo está muy compenetrado en su actividad ejecutiva y que por tal motivo, por ahora, no estaría pensando en la elección como presidente del Pro.

Por su parte, el diputado Cairo, dialogó con MDZ y expresó: "En mi caso considero que el líder natural del Pro en la provincia de Mendoza y que le ha dado un impulso muy grande es Omar De Marchi. Por esto creo que la presidencia del partido tiene que ser ocupada por una persona que cuente con el aval de Omar".

Además destacó que las elecciones son un proceso democrático, abierto y se puede postular cualquier dirigente. "Hay dirigentes valiosos, que tienen opiniones distintas y para eso está el proceso democrático para llegar a una lista de consensos o una elección interna. Puede darse un consenso, pero a veces también es bueno que haya elecciones internas para determinar los liderazgos", argumentó el diputado provincial.

La otra lista

En la otra vereda, se encuentra el actual senador provincial, Pablo Priore, quién logró hace años presidir el Pro en la provincia. Él, en conjunto con la diputada Hebe Casado y algunos concejales están dispuestos a pelear la presidencia del partido.

Dentro de los diferentes partidos, siempre se busca la unidad, para no mostrarse fragmentados frente a la oposición, aparentemente, en esta oportunidad la situación no será así. El senador Priore dialogó en MDZ Radio y expresó: "No hay voluntad del oficialismo para el consenso. Hay mucho desencuentro con la conducción actual. De Marchi trae siempre rezagos de otros partidos, por eso hay mucho cuestionamiento, se prioriza a otros referentes que no son del Pro".

El legislador manifiesta que ellos son "otra alternativa" para las elecciones partidarias que se avecinan. Además aclaró que en diciembre dialogó con Patricia Bullrich, presidenta del Pro a nivel nacional, y con Eduardo Macchiavelli, secretario del Pro y les comunicó su intención de presentar una lista diferente, la idea fue aceptada, según recalcó el senador.

