El Gobierno busca otras alternativas para traer las vacunas rusas

El Gobierno está evaluando la posibilidad de dejar de utilizar a Aerolíneas Argentinas para traer las vacunas rusas Sputnik V contra el coronavirus. La logística está a cargo del ministerio de Salud de la Nación y la Jefatura de Gabinete.

Las alternativas que se barajaron son otras empresas dedicadas al transporte se encarguen de la búsqueda de dosis. Igualmente estas empresas también se podrían sumar a la logística actual y que Aerolíneas Argentinas continúe.

Desde el Gobierno no están disconformes con el trabajo de la aerolínea de bandera. Muchos países se inclinan por courier o cargo, tal como DHL, empresa que también fabrica los freezers adecuados para trasladar las vacunas.

"Es posible que el resto de las vacunas se transporten por otra empresa de logística. Se está pensando la opción", señalaron desde Aerolíneas Argentinas.

Recordamos que Aerolíneas tiene ciertas limitaciones de capacidad para trasladar vacunas a grandes escalas. Se ha utilizado un avión comercial capaz de volar hasta 13.430 kilómetros y que puede transportar hasta 70 toneladas de carga.

El avión más grande de Aerolíneas Argentinas es el Airbus A300-200. "Nosotros hoy creemos que con el envase adecuado podemos llegar a cargar hasta 600.000 vacunas", le indicaron a La Nación desde la aerolínea nacional.

Además, explicaron los motivos de utilización: "En primer lugar, el costo se paga en pesos y por medio de una cuenta corriente. En la industria carguera, el pago es por anticipado y en dólares. Además, permite la dinámica de la provisión de las vacunas. Pueden salir cuando quieran. En cambio, un charter no espera y cobraría penalidades altísimas por demoras. Por otra parte, no hay tanta oferta de cargueros en este momento y una de las principales empresas de logística, DHL, no opera en la Argentina".

