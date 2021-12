Javier Milei habló sobre su foto con Sergio Massa y dio una explicación

La asunción de Javier Milei como diputado nacional fue un espectáculo aparte. El liberal se tuvo que sentar junto a los legisladores del FIT y afirmó que ni siquiera le contestaron el saludo. Pero además, se viralizó una fotografía en lo que se lo ve saludando de manera afectuosa al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y rápidamente Milei aclaró la situación.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, el diputado liberal afirmó que no se arrepentía de sacarse esa foto porque fue una imagen institucional. "Sergio Massa saludó a cada uno de los presidentes de bloque y creo que es una cuestión de responsabilidad institucional", argumentó.

Por otro lado, subrayó que fue Sergio Massa quien eligió subir esa foto a sus redes y que en todo caso habría que preguntarle por qué eligió esa y no otra de las 70 que debe tener.

Además, Milei habló sobre la decisión de no unificar bloques con José Luis Espert. "El tema de los bloques es una discusión de rosca. ¿Para qué querés un bloque? ¿Para que voten todos de forma homogénea? Estamos hablando entonces de un colectivo de liberales lo cual sería una contradicción en sus términos. Con Espert tenemos en común el 80% o 90% de las cosas pero hay otras que no comparto", manifestó Milei dejando claro que existen muchas coincidencias con el diputado nacional elegido en provincia de Buenos Aires.

Incluso, profundizó en las distintas "familias" que existen en el liberalismo. Tenés los liberales clásicos, que es el formato de José Luis Espert. Tenés el formato minarquista, que es el que yo estoy planteando. Los anarcocapitalistas y los paliolibertarios o conservadores. También el ordoliberalismo que es el que se aplicó en Chile. Son grandes familias con discusiones internas.

A quien le dedicó nuevamente un elogio fue a la presidenta de PRO Patricia Bullrich y tomó distancia de las críticas vertidas por Carlos Maslatón contra la exministra de Seguridad. "Los liberales tenemos posiciones distintas respecto a distintos temas. Mi apreciación de las interacciones que he tenido con Bullrich es que siempre me ha hablado con la verdad y me ha ido de frente y eso lo respeto mucho".

En otro orden señaló que los diputados del FIT no le devolvieron el saludo pero piensa que eso cambiará en el futuro. "Cuando intento saludarlos me niegan el saludo. Supongo que con el correr del tiempo entenderán que pienso distintos. Yo corregí conductas como por ejemplo hablar en términos que no correspondía. En el último tiempo he evolucionado bastante en ese tipo de encuadres que no suman", advirtió.

Por último, afirmó que ser diputado nacional no lo convierte en "casta política" y explicó cuál es la definición de "casta" usando a Leandro Santoro como ejemplo. "Mi definición de casta es muy precisa y se puede ejemplificar. Dentro de los que asumían ayer es casta Leandro Santoro con todas las letras. Yo hago un planteo de la política desde lo moral donde siempre voy a llevarte a elegir entre lo que está bien y lo que sabés que está mal. Santoro en una nota dice que entiende que la restricción de las monedas de cambio es injusta y es mala e incomoda para la gente, pero es la única medida que se puede tomar. Eso es falso. Prefiere castigar a la sociedad sabiendo que le causa daño, para no tocar el gasto público porque está vinculado a los privilegios de la casta", sentenció.