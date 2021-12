El mal mayor: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio temen a la fragmentación en el nuevo Congreso

El radicalismo dejó de ser una federación de partidos vecinales para volver a ser competitivo y hasta aspira al poder. Con esa sola aproximación, la memoria emotiva le jugó una mala pasada para volver a ejecutar lo que mejor le sale en ese plano: las peleas internas por espacios que aún no tiene. La disputa del radicalismo por los cargos legislativos es el principal emergente del nuevo Congreso que se pone en marcha hoy y que tiene como particularidad el reordenamiento de fuerzas y el riesgo de la fragmentación.

Aunque en un trazo grueso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio lideran la Cámara de Diputados, puertas adentro de cada frente no hay certezas de unidad. En la oposición es donde más se nota. La UCR se partió, y el PRO simula unidad. El "centenario partido" tendrá al menos dos bloques bien diferenciados y liderados por cordobeses que marcan parte de la línea divisoria (Mario Negri y Rodrigo De Loredo). En ese plano no solo se negociaron las autoridades legislativas, sino las autoridades partidarias. Y eso fue lo que también definió que la ruptura no fuera mayor: los legisladores cornejistas se quedaron en el bloque liderado por Mario Negri a pesar de las disidencias con el cordobés.

El mayor temor del principal frente opositor es la fragmentación; la dispersión de energías y votos. La tensión llegó a tal punto que hasta está en duda la homogeneidad de posturas. En el PRO aprovechan para simular unidad. Al igual que ocurrió en el período electoral, pero al revés, mientras los radicales se peleaban, los "amarillos" se fotografiaron juntos.

Se suman además legisladores que son disruptivos con la lógica automática de apoyos y con experiencia en la negociación legislativa. Uno de ellos es Emilio Monzó. Hay quienes ponen en el expresidente de la Cámara alguna esperanza de negociación interna.

Máximo Kirchner deberá rehacer alianzas.

En el Frente de Todos también hay incertidumbres. Se suman muchos referentes con nombres de peso, pero el sector liderado por Sergio Massa y Máximo Kirchner deberá rehacer alianzas. Dejan la banca, por ejemplo, algunos legisladores que fueron funcionales, como José Luis Ramón, y asumen otros con los que deberán rehacer relaciones, como Florencio Randazzo.

El bloque "federal" que conducía el mendocino fue clave y ahora lo será también. Además del ex ministro de Cristina, en ese grupo estarán Natalia De la Sota, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Mónica Fein y Enrique Estévez. En el mismo grado de importancia está el grupo de legisladores de partidos provinciales y de bloques minoritarios que pueden inclinar la balanza. En total son 23.

Las diásporas internas son trascendentes porque la Cámara de Diputados estará en paridad, por lo que cualquier decisión interna de un bloque puede ser relevante. El Frente de Todos tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio 115.