El Dipy cruzó a Victoria Donda con un video hablando en inglés

El Dipy criticó, a través de Twitter, a la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, por su dificultad con el idioma inglés en su viaje a Suiza, para la decimocuarta sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías en las Naciones Unidas.

El cantante se grabó leyendo un mensaje en inglés y sorprendió con su pronunciación.

"Hey, guys, how are you? Fine? In Argentina? Really?" empezó el mensaje. Lo que significa "Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿En Argentina? ¿En serio?”, dijo El Dipy.

“Victoria Donda le roba al Gobierno argentino desde hace 17 años. Es una vergüenza para todos los argentinos y tiene una función pública que pagamos con los impuestos de todos los argentinos. ¿Y aún no sabe hablar inglés?”, se preguntó también hablando en inglés.

Por último, concluyó: “Hola, soy Adrián Martínez, no terminé el secundario. Besitos”.