La sorpresiva jugada de 3 concejales del PRO que ayudó al kirchnerismo

Parece que en este fin de año las internas de Juntos por el Cambio terminan afectando la unidad y la coordinación a la hora de votar. No sólo se ha percibido a nivel nacional y en la Legislatura bonaerense, sino también en el Concejo Deliberante de La Matanza, el distrito más emblemático del Gran Buenos Aires. El miércoles tres concejales de la coalición opositora desoyeron al presidente de su bancada, Héctor “Toty” Flores, y votaron a favor del Presupuesto 2022 que presentó el polémico intendente Fernando Espinoza. Despertando polémicas y toda clase de especulaciones.

“Recién me dieron una copia de los cuadros de contabilidad a mí solo cuando iba a hacer uso de la palabra. Pedimos un cuarto intermedio para poder leerla, no fue aceptado y, entonces, tuve que leer a las apuradas una parte que se votó y que no es menor, porque se establece la emergencia económica, que viene siendo votada año a año y que merece una discusión aparte”, expuso en la sesión el concejal de JxC, Eduardo “Lalo” Creus.

Además, el concejal se refirió a facultades que se otorgan al intendente. “También se establecen los superpoderes, que es un mecanismo mediante el cual el intendente tiene total facultad para eliminar partidas, modificarlas, trasladarlas y todo lo que se haya votado”, enfatizó. Para Creus, “se aprobaron cosas que, realmente, no se saben en el momento de votar”. “El Presupuesto se entregó hace tres o cuatro meses y a nosotros nos lo dieron hace ocho días”, concluyó.

Pese a las duras críticas de este concejal y referente territorial de peso, tres de sus colegas decidieron respaldar la propuesta de ingresos y gastos para 2022 de Espinoza, con lo cual el oficialismo que tiene 15 bancas, logró 18 votos positivos y 6 en contra. “No tenían ninguna necesidad de apoyar al intendente y menos un Presupuesto dibujado y poco transparente, así no se construye una oposición para ser alternativa de poder en La Matanza en el 23”, comenta un referente territorial de La Matanza.

Los concejales “componedores” fueron María Laura Grecco, referente del PRO en Villa Celina y muy cercana al diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien posteriormente salió a criticar esta actitud condescendiente con Espinoza. También se sumó Mirta Redes, también del partido amarillo, tradicional aliada del polémico Juan Carlos Piriz, un dirigente que viene del menemismo, luego se acercó a Francisco De Narváez, posteriormente fue legislador provincial por el massismo y terminó en el PRO matancero.

Y el tercer caso es el más paradigmático. Se trata de Jorge Lampa, ingresó este año en la lista de Juntos por el Cambio. Viene de militar con Alberto Pierri en el PJ de La Matanza en los 90 y muy vinculado al club Almirante Brown, el más popular de la zona. Cuentan los conocedores del ascenso que Lampa fue jefe de la barra brava y llegó a ser vicepresidente de la institución. Este edil fue jefe de la oficina del PAMI en Isidro Casanova y siempre trató de componer, a pedido de Finocchiaro, la dura y violenta interna entre barras del club que han ocasionado hechos luctuosos en los últimos años. En el Far West parece que está todo permitido.