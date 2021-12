Los detalles de la feroz interna sindical entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño

Una pelea familiar derivó en una feroz interna sindical. Ayer se enfrentaban por la conducción del sindicato de gastronómicos en Capital Federal, Luis Barrionuevo y su ex cuñado, Dante Camaño. En medio de esto, apareció una cuenta con 40 millones de dólares que no estarían declarados. Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio, contó los detalles.

Luis Barrionuevo es jefe nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y le disputa a Dante Camaño, el de Capital Federal, impulsando una lista opositora. Ayer era la elección pero se suspendió.

De todos modos, lo llamativo de esto no fue particularmente el conflicto gremial ni la feroz interna, tampoco la rotura de una alianza sindical que duró más de 4 décadas, sino que aparecieron 40 millones de dólares no declarados en medio.

"Luis Barrionuevo le armó una interna a su ex cuñado, Dante Camaño, hermano de la diputada nacional Graciela Camaño", contó Burgueño en relación a la elección de gastronómicos de Capital. Pero la aparición de los 40 millones de dólares fue anterior. "Graciela Camaño y Luis Barrionuevo se separaron. Como muchos, en pandemia. Superaron crisis políticas, suponemos que también crisis personales y acusaciones de corrupción bravas contra Luis Barrionuevo. Sin embargo, no superaron la convivencia de la cuarentena", comenzó contando con un dejo de ironía y humor el economista.

Luis Barrionuevo armó una lista para desbancar a Dante Camaño.

"Como en toda separación, dividieron los bienes y los objetos de casa. Hasta que llegó el momento de preguntarse: '¿El sindicato de Capital quién se lo queda?' Graciela Camaño dijo: 'Yo, porque lo maneja mi hermano'. A lo que Luis Barrionuevo respondió: 'No, el sindicato es mío y se acabó'. Y en medio de esa pelea...abren un cajón y aparecen 40 millones de dólares", resumió.

Quien tendría en su poder esos 40 millones de dólares es Dante Camaño, quien cuando fue increpado por el dinero dijo "iba a construir un hospital, no me dieron tiempo, pero ahora si me dejan yo lo construyo", siguió contando Burgueño. "Lo peor de esto es que no es una broma. Encontraron 40 millones de dólares, que no estaban declarados y cuando le preguntaron qué era esa plata, dijo que para un hospital que iban a construir. No estoy siendo irónico. Es así", reiteró.

"Esto pasó hace 10 o 15 días, pero hoy estalló por la interna sindical. Encima de todo, Luis Barrionuevo -autor de la frase “Nadie hace la plata trabajando”- le cuestiona la honestidad a Camaño, que le sacó la plata y eso no se hace", concluyó.