Empresarios en alerta por la irrupción de piqueteros pidiendo dinero

Distintas asociaciones empresarias salieron a repudiar lo ocurrido ayer en la planta de Fénix S.A, donde decenas de personas irrumpieron exigiendo alimentos o dinero en efectivo. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael junto con la Federación Económica de Mendoza expresaron su rechazo y alarma por esta situación.

"El uso de la fuerza no es la forma de efectuar los reclamos. La actitud de los que se movilizaron, afecta claramente la propiedad privada y el derecho a trabajar. Si el objetivo es solicitar algún tipo de colaboración, el único camino aceptable es el diálogo. Otras formas como las que son de conocimiento público son intolerables", manifestaron desde la FEM.



"Desde la Federación Económica de Mendoza, queremos expresar que es fundamental que se garantice un clima propicio para poder producir. Han sido años muy complejos para las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores", adhiere un comunicado.



"En momentos en que la dura realidad golpea al sector productivo, industrial y comercial en su conjunto, y hacen un esfuerzo sin igual por salir adelante a la vez que sostiene las fuentes de trabajo, este accionar no hace más que mellar y socavar la seguridad jurídica en detrimento de la inversión y generación de empleo", agregaron por su parte desde la Cámara la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería.



"Hechos como los ocurridos no pueden volver a repetirse", reclamaron desde la FEM.

"Comprendemos el difícil contexto en el cual nos encontramos en Argentina, atravesados por una profunda crisis económica. Por este motivo las empresas nos hacemos eco de las necesidades de nuestra comunidad, siendo las pymes un espacio donde se genera la única solución a la dura realidad económica: trabajo genuino. Sin embargo, no estamos dispuestos a tolerar el accionar prepotente de ninguna agrupación", sumaron desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

"Aquí es preciso aclarar que bajo ningún punto de vista las empresas tienen la obligación de proveer recursos o alimentos a ningún sector de la comunidad y reiteramos que se cumple el aporte de infinidad de impuestos que, en la mayoría de los casos, representan valores que superan ampliamente los ingresos, además de asumir los riesgos que implica el desarrollo de una actividad en nuestro país", adhieren y le dejan un mensaje a la dirigencia política.

"Por todo lo mencionado es que instamos a nuestros representantes a garantizar la seguridad de las pymes y de la comunidad, así como la cobertura de las necesidades básicas como el alimento, mediante estrategias que estén a la altura de las circunstancias y que promuevan el trabajo que dignifica al ser humano. Situaciones como la vivida, no dejan de ser una muestra del caos que atraviesa nuestra Argentina como consecuencia de la falta de políticas de estado en la materia", finalizan.