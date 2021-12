A los gritos: el incómodo momento que se vivió en la Legislatura de Mendoza

Una situación tensa se registró este martes en la última sesión del año de la Cámara de Senadores de Mendoza. Allí, el senador Marcelo Romano denunció que le cortaron el micrófono y otro senador de la UCR lo acusó de sentirse más macho por gritar en el recinto. Incluso, le pidió al presidente que no le diera el uso de la palabra para contestarle y que en su defecto arreglaban sus diferencias fuera de la Cámara.

El escándalo se desató cuando el legislador del Partido Verde pidió la palabra para acompañar un proyecto que busca beneficiar a personas con discapacidad para acceder a vehículos. Durante su intervención, Romano comenzó a criticar la realización de la Revisión Técnica Obligatoria y el presidente provisional del Senado le cortó el micrófono entendiendo que no era el tema de discusión.

"Sin dudas desde nuestra banca vamos a aprobar esta ley a favor de las personas con discapacidad. Pero vamos a aprovechar este espacio y cada espacio que tengamos para seguir reclamando por una batalla que traemos desde hace mucho tiempo. No voy a dejar de mencionar lo que le pasa a la gente de mi departamento por la RTO", expresó Romano y rápidamente fue interrumpido por Juan Carlos Jaliff.

"No tiene nada que ver con el tema", le remarcó Jaliff y dispuso un cuarto intermedio. Luego de cortar el micrófono para pedirle a romano que se remita al tema del proyecto, volvió a ponerse en marcha la sesión y le dio nuevamente la palabra al senador del Partido Verde.

"Es una falta de respeto lo que acaba de hacer porque los autos de los que trata este proyecto son los que le van a sacar a los ciudadanos de San Carlos y otros departamentos por la RTO porque no tienen taller. ¿Sabe por qué no tiene taller? Porque no les importa la seguridad vial. Les importa la recaudación", manifestó.

Luego se sumaron otras voces como la del senador del FIT Lautaro Jiménez que se quejó de que le cortaran el uso de la palabra a un senador. "Me parece lamentable", subrayó.

Pero la tensión escaló al extremo cuando pidió la palabra el exintendente de La Paz Gustavo "Taca" Pinto. "Desgraciadamente con intervenciones desagradables y poco útiles de algunos legisladores que creen que gritando van a llamar la atención en una ley tan sensible como esta se mete un tema que no estaba en cuestión como la RTO. Lamentablemente tenemos que escuchar las intervenciones del legislador que se cree más macho por gritar. Da pena", disparó el exjefe comunal de la UCR.

"Le voy a pedir que no le de la palabra para que me conteste. Ya habló, ya se expidió y cualquier cosa lo hablamos fuera del recinto", finalizó el senador radical.

Pese a ese pedido, Romano volvió a hacer uso de la palabra y le "aclaró" a Pinto que gritó porque loe habían cortado el micrófono.

"Lo importante era aclararle a Pinto que grité porque no tenía micrófono. Ésta banca, aunque no les guste a los oficialistas, representa a mucha gente. Cortar el micrófono es una falta de respeto. No a un senador. A un montón de gente que lo eligió", finalizó.