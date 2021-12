El Gobierno analiza volver a limitar los eventos masivos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó esta mañana que “la preocupación por supuesto que está y nadie subestima la situación” ante el acelerado incremento de casos de coronavirus en la última semana, pero destacó que “lo más importante es que no se está traduciendo en internaciones o en muertes”.



“Lo que tenemos que pensar es que en la ola que tuvimos este año llegamos a tener casi 8.000 personas en terapia intensiva y ahora tenemos entre 800 y 900”, argumentó Vizzotti en declaraciones a Radio Con Vos, aunque resaltó que se realiza un monitoreo permanente de la situación y hay posibilidad de ampliar la capacidad de camas para atender casos de gravedad si fuera necesario.

“No tenemos el volumen de internación que teníamos cuando empezó a surgir la ola -de contagios-, pero no es lo mismo ómicron que delta. El mensaje no es que no pasa nada, el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación“, agregó la ministra.

En cuanto a los eventos masivos, que están habilitados al máximo de la capacidad, destacó la medida tomada por la municipalidad de la Ciudad de Córdoba, que los suspendió: “Se busca disminuir la velocidad de transmisión. La municipalidad de Córdoba está operando como disponía el DNU que emitimos ante un posible rebrote".

En ese sentido, admitió que es una posibilidad que podría adecuar el Gobierno nacional. “Si hubiera que tomar alguna medida, no sería una medida de cierre de actividades ilimitadas, sino una disminución de la intensidad de las actividades como eventos masivos y de más riesgo”.

Por último se refirió al pase sanitario, asegurando que busca que "cada actividad tenga el menor riesgo posible". "El hacer reuniones con personas vacunadas es la herramienta para minimizar los riesgos", cerró.