Los intendentes de Juntos se hartaron de María Eugenia Vidal y le marcan cancha

"No es un documento contra nadie, sino explicando la postura de los intendentes de Juntos por el Cambio que no queremos que haya más reelecciones indefinidas", dijo uno de los más activos intendentes de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que viene reclamando para sí y para el resto de sus pares que se derogue el decreto reglamentario de la ley 14.836 firmado por María Eugenia Vidal, que permitió que los intendentes que se tomaran licencia puedan volver a presentarse.

El septuagenario intendente de Tandil, Miguel Lunghi, Diego Valenzuela, Néstor Grindetti, Héctor Gay, Gustavo Posse y Julio Garro, jefes comunales de Tres de Febrero, Lanús, Bahía Blanca, San Isidro y La Plata, respectivamente, son los que más mostraron su enojo con el documento difundido ayer por la ex gobernadora, Cristian Ritondo y los legisladores que los respaldan en su intento por ser futuros candidatos a presidente y gobernador, respectivamente.

"No nos vamos a pelear con nadie. Solo exponer que el decreto firmado por la ex gobernadora permite las reelecciones indefinidas y es por eso que muchos intendentes oficialistas tomaron licencia antes de concluir la mitad de su segundo mandato", le dijo a MDZ Diego Valenzuela al ser consultado por el documento que aún no vio la luz.

Esta tarde, los senadores Juan Pablo Allan y Joaquín De la Torre presentaron un proyecto de ley en la legislatura bonaerense proponiendo la derogación del artículo 3 del decreto 265/2019 en la que taxativamente especifica que se prohíbe la reelección para aquellos que hayan asumido para un segundo período, hubieran o no tomado licencia posteriormente.

El debate fue tan profundo que excedió los alcances de la reelección de los intendentes. Es que hubo reproches para la ex gobernadora, tal cual informó MDZ, por "haber dejado de ser orgullosamente bonaerense" y ahora "salir a marcar la cancha con el documento que firmó", según relató Gay a varios de sus pares.

Vidal, junto a intendentes en una reunión virtual.

Según trascendió, la discusión parlamentaria para el tema se daría el próximo 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, junto con la aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva de 2022. También en esa jornada, se sabrá si hay acuerdo o no con otras cuestiones que le preocupan al oficialismo y a la oposición, como la cobertura de los lugares que le corresponde en los organismos de control y entidades descentralizadas.

Según informó oficialmente la provincia de Buenos Aires, (ante la información brindada más temprano por MDZ sobre el deseo de Axel Kicillof de forzar la renuncia del procurador general Julio Conte Grand) "eso es falso. El gobernador no está en ningún temario ni fue solicitado extraoficialmente para encarar cualquier negociación".

En el parlamento bonaerense hay ya un proyecto de ley en la que se solicita determinar al año 2019 como el primero para contabilizar, desde allí, a una nueva reelección. Pero los intendentes oficialistas están de acuerdo con mantener el decreto reglamentario por el cual pidieron licencia veinte de ellos. "La lógica dice que habrá un punto intermedio entre ambas demandas. Chau decreto y se empieza a contar desde hace dos años", sintetizó un especialista legislativo.

A la par, la Justicia viene entendiendo sobre diferentes presentaciones realizadas por varios concejales sobre la legalidad o no de la ley que afecta, dicen, derechos adquiridos en 2015. "Seguramente esto termina en la Corte, previo paso por la Junta Electoral. Imaginate que nadie va a querer soltar el tema sin sacar su ventaja. ¿A quién le conviene liberar a los intendentes con tanto tiempo de antelación?", se preguntó uno de los más pragmáticos y experimentados senadores de la provincia de Buenos Aires.