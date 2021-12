La categórica sentencia de Martín Lousteau sobre Máximo Kirchner

En una entrevista realizada en el canal de noticias TN, el senador nacional Martín Lousteau cargó duramente contra el diputado Máximo Kirchner y lo acusó de ser el responsable del fracaso del tratamiento de la ley de Presupuesto 2022. “Me parece que Máximo Kirchner no termina de entender lo que acaba de decir la sociedad, entonces piensa que, avasallando e insultando, puede instar a un trabajo donde más de la mitad de la sociedad argentina le dijo que no quería seguir por acá”, aseveró.

De esta manera se refirió al discurso con el que Máximo Kirchner cerró el debate el viernes de la semana pasada, dinamitando el acuerdo que se había logrado para pasar el proyecto nuevamente a comisión. Finalmente, se forzó la votación y el proyecto se rechazó con 132 votos negativos contra 121 votos positivos y una abstención.

El senador Martín Lousteau cargó contra el líder de La Cámpora.

“El kirchnerismo sigue pensando el tiempo actual como si la sociedad no se hubiese manifestado en septiembre y noviembre, como si no hubiese dicho nada la Argentina acerca de cuál es el estado de cosas que le preocupan y cuál es la manera de abordar eso”, sostuvo Lousteau y dijo que no alcanza a entender "qué se le pasó por la cabeza" al diputado Kirchner.

Por otro lado, dijo que el Frente de Todos tiene una doble moral y le da un significado diferente a las elecciones cuando las gana o cuando las pierde. “El kirchnerismo, cuando gana elecciones, reivindica el resultado al decir es lo que la voluntad popular pidió, pero cuando pierde elecciones le cuesta mucho escuchar lo que la sociedad le acaba de decir”, subrayó.

En cuanto a la gravedad institucional de dejar al gobierno sin Presupuesto 2022 le restó el precio a esa crítica afirmando que en 2020 el Presupuesto no se respetó producto de la pandemia y en 2021 tampoco se apegó a la realidad.

“Cuando asumió Alberto Fernández decidió que no quería el presupuesto que se había realizado para el año 2020 y gobernó un año en pandemia sin presupuesto. El siguiente presupuesto de 2021 estuvo lejos, por lo menos en materia de la pauta inflacionaria, de lo que iba a ser, y eso generó que un montón de recursos se manejara por fuera del presupuesto”, concluyó.