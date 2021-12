El peculiar elogio de Cristina Fernández de Kirchner para un periodista de C5N

Periodistas, actores y músicos identificados con el kirchnerismo tuvieron la oportunidad de compartir una cena con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí, varios se acercaron a tomarse fotos con la mandataria e incluso algunos le llevaron regalos. En un video se puede ver como la expresidenta elogia al periodista de C5N Lautaro Maislin.

"¡Es un héroe!", exclama jocosa la vicepresidenta mientras dialoga con el notero del canal de cable. "Cuando se mete ahí entre todos a preguntarles cosas. La verdad que me encanta la musculatura facial tuya. Nada. Impresionante", asegura entre risas elogiando al notero que ha tenido que cubrir marchas contra el Gobierno y a favor de Juntos por el Cambio.

"A mi cuando me dicen una burrada la cara se me transforma y los ojos se me cruzan. A vos nada. Impertérrito. Es una virtud", asegura Cristina.

La expresidenta recibió algunos regalos de los artistas presentes. Por ejemplo, Victoria Onetto le acercó un abanico español de “La casa De Diego”.

Tuve la oportunidad de regalarle a @CFKArgentina un abanico de “ La casa De Diego” de Madrid, en la Puerta del sol.

En donde estuvo exiliada mi abuela Lili Massaferro.

Gracias Cristina ?uD83CuDFFCuD83DuDC95

No nos han vencido. pic.twitter.com/AsNudP2ZWb — Victoria Onetto (@onettovictoria) December 21, 2021

La actriz Marina Glezer también compartió una foto cenando junto a la mandataria.