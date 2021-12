Florencio Randazzo acusó a Alberto Fernández de convertir al PJ en un ámbito sectario

Luego de que el presidente Alberto Fernández llamara a “traer a los compañeros que se fueron” en relación a las elección de 2023, el diputado Florencio Randazzo le contestó con duras palabras.

Durante el acto de asunción de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista bonaerense, Fernández fue el orador principal y aseguró que hay que “aprender de lo vivido”. "Abramos los brazos y traigamos a todos los compañeros que se fueron, a los que no estuvieron con nosotros", pidió el presidente.

En respuesta, el exministro del Interior durante la gestión de Cristina Kirchner, el respondió por sus redes sociales, precisando los motivos por los cuales se alejó del PJ.

Somos muchos los que nos sentimos peronistas y estamos cada vez más lejos del partido, porque lo han convertido en un ámbito sectario y sin debate, donde no se discuten los problemas de la gente, sino los de ciertos dirigentes. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) December 18, 2021

En su cuenta de twitter aseguró: "Somos muchos los que nos sentimos peronistas y estamos cada vez más lejos del partido. Lo han convertido en un ámbito sectario y sin debate, donde no se discuten los problemas de la gente, sino los de ciertos dirigentes", apuntó.

Posteriormente, el Presidente apuntó contra la oposición por no autorizar el retorno del presupuesto a la comisión, luego de un duro discurso de Máximo Kirchner.

"Los que me dicen hay que cerrar con el Fondo no me aprueban el Presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor, la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron. Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon .Si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea callen por vergüenza, porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer", expresó el Presidente.

A la vez, se comparó con la vicepresidenta y aseguró que "a Cristina la dejaron sin Presupuesto en 2010, a mi me dejaron sin presupuesto en 2022. Cristina en 2010 siguió gobernando, y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Cristina en 2010 siguió gobernando por la misma razón que voy a seguir gobernando en 2022, porque sabemos qué intereses representamos, de los que menos tienen".

Está sesión demuestra que se terminaron las cosas de prepo en Diputados. El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de escuchar a los que pensamos distinto.



Yo no voy a votar nada que vaya en contra de la sociedad argentina, los trabajadores y la producción. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) December 17, 2021

Por su parte, Randazzo contestó que: "está sesión demuestra que se terminaron las cosas de prepo en Diputados. El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de escuchar a los que pensamos distinto. Yo no voy a votar nada que vaya en contra de la sociedad argentina, los trabajadores y la producción", finalizó.