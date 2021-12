El cónclave impostergable que definirá el futuro de Juntos por el Cambio

El gobernador de Jujuy y flamante titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, anunció que mantendrá este sábado un encuentro con Mauricio Macri, a quien calificó como una "figura indiscutible de consulta", al tiempo que reiteró sus cuestionamientos al PRO, al señalar que no le gusta que desde esa fuerza les "caminen el patio trasero" y les pidió "un poco de respeto".



"En unos minutos me reúno con Macri, lo llame hace varias semanas y le dije: ´Si tengo la presidencia del partido, el primero con el que quiero hablar es con vos", relató Morales en declaraciones a Radio Mitre esta mañana, en las que añadió que "habiendo sido Presidente, es una figura indiscutible de consulta y de diálogo".





En tanto, Morales dijo que habló "mucho estos días con Patricia (Bullrich), con Maxi (Ferraro); y en estos días me voy a reunir también con Lilita (Elisa Carrió)" y adelantó: "Además voy a reunirme con (Miguel Ángel) Pichetto, la semana que viene, para ver analizar lo que será la conformación de la mesa de Juntos por el Cambio y la agenda del año que viene".



Ayer, tras ser elegido flamante titular del Comité Nacional de la UCR, Morales ratificó su intención de disputar la candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023, aseguró haber superado las diferencias con el senador Martin Lousteau, a quien calificó como la "carta de triunfo" del radicalismo porteño en la Ciudad, y pronosticó una pronta reunificación del bloque de diputados nacionales de su partido.



En sus declaraciones de esta mañana, Morales dijo que con Lousteau "hemos hablado bastante" para superar las diferencias, y aseguró que trabajarán "en conjunto", ya que "es una irresponsabilidad que sigamos entre peleas que no les importan a la gente".



El mandatario jujeño dijo además que se reunirá próximamente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Me voy a reunir con él también. Con Horacio tenemos buena relación pero yo tengo que decirle algunas cositas", advirtió.



"No nos gusta que nos caminen el patio trasero metiendo por la bolsa a cuanto radical pasa por la calle, quiero un poco de respeto como el que siempre he recibido de Mauricio y de Patricia (Bullrich)"; dijo y, cuando le consultaron a quién se refería en particular, respondió: "Prefiero no profundizar en esos temas".



Asimismo, ratificó su intención de competir por la Presidencia y evaluó que "va a haber varios candidatos durante 2022 pero la idea es ponernos de acuerdo e ir detrás de uno, que puede ser Macri, o Patricia, u Horacio también".



Por otra parte, se mostró esperanzado en que "para marzo el bloque de Juntos por el Cambio esté reunificado".



"Es muy posible, hoy lo encabeza Mario Negri y eso no va a cambiar. Ayer hablé con muchos legisladores y muchos querían retomar el diálogo. Hay una gran predisposición", sintetizó.



Por otra parte, sobre el proyecto de Presupuesto, que ayer fue rechazado en la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno "presenta un proyecto desactualizado" y sostuvo que "hay un problema muy grande dentro del gobierno en este tema" y consideró que "lo que ha pasado ayer hay que mirarlo dentro del gobierno y no de la oposición".



Además, Morales dijo que en caso de ser convocado al diálogo por el gobierno "por este tema o cualquier otro", se presentará "como Gobernador, pero obviamente estaría con el cuidado de no afectar las decisiones que tomemos colectivamente en Juntos por el Cambio".