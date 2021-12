El incómodo momento que vivió Julio Cobos durante la sesión

En medio de una sesión maratónica que terminó con el rechazo al Presupuesto 2022 que había presentado el oficialismo, el diputado Julio Cobos tuvo que oficiar de presidente de la Cámara durante algunos minutos. Cumpliendo ese rol vivió un momento incómodo por un comentario de un legislador del Frente de Todos.

Específicamente, le recordaron el día en que se dio el quiebre en su relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al votar en contra de la Resolución 125.

"Le voy a dar la palabra al Diputado de la provincia de Santa Fe Eduardo Toniolli", manifestó el diputado mendocino ocupando la presidencia en ausencia de Sergio Massa.

"Gracias señor presidente. Su presencia en ese estrado me trae algunos recuerdos juveniles. Recuerdos no positivos, claro", disparó Toniolli antes de comenzar su alocución.

En el año 2008 Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social. La idea era ratificar la resolución 125 que redistribuía los fondos obtenidos de las retenciones a la soja.

El proyecto se trató en la Cámara de Senadores el 17 de julio y luego de una maratónica sesión la votación terminó empatada. Esto obligó al vicepresidente a desempatar y pronunció su histórico "voto no positivo" que significó el quiebre de la presidenta con su vice. "Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto es no positivo", sostuvo.