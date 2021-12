El mensaje tajante de Ricardo López Murphy a sus socios en Juntos por el Cambio

El diputado nacional Ricardo López Murphy aseguró que la oposición "no tiene que dar quórum" a la votación del Presupuesto en la cámara baja, porque se trata de un proyecto con "números truchos" y que avala "problemas institucionales severísimos".

"No hay que dar quórum en el Presupuesto, porque es un presupuesto con números truchos que no tienen sentido. Además no se discutió en el momento que era debido, entre el 15 de septiembre y el 14 de diciembre", aseguró Ricardo López Murphy en declaraciones al canal LN+, en lo que fue interpretado como un mensaje hacia sus socios de Juntos por el Cambio, que aún discuten si bajarán al recinto para tratar el proyecto del Ejecutivo.

En ese orden, el economista liberal consideró que la iniciativa presupuestaria que fue defendida en el Congreso por el ministro Martín Guzmán, arrastra "un problema institucional severísimo: en la campaña electoral me dijeron que el presidente Alberto Fernández puede ir al Congreso o gobernar por DNU, lo cual no es verdad porque rompe nuestro sistema institucional". Asimismo, manifestó que "la ley que regula los decretos es mala y hay que cambiarla".

Para Ricardo López Murphy, la estrategia de la oposición debe ser "pasar a la ofensiva", aunque en su caso "no puedo esperar lo que los demás hacen", y remató: "A este gobierno hay que enfrentarlo a bandera desplegada".

Por otro lado, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó que el Gobierno nacional "tampoco puede ir con ese programa al Fondo porque se caerían de risa", en relación con las variables del presupuesto vinculadas a lo que exige el organismo.

"Tenemos que alcanzar un acuerdo con los organismos multilaterales. Ningún país de ingresos medios como la Argentina está en default. Sería una catástrofe. Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se la pasa arguyendo todo lo contrario", indicó.