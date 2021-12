Por qué la asunción de Máximo Kirchner en el PJ será muy distinta a lo que él imaginó

El próximo sábado, si no hay una nueva sorpresa, Máximo Kirchner asumirá como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en una ceremonia que será virtual para la congresales que lo deben ungir y presencial para las autoridades del Congreso y la mesa de conducción partidaria.

El acto será en la Quinta San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón en cuyo monumento se realizó la reunión del año 2005 en la que el padre del futuro titular del PJ bonaerense calificó a los allí presentes como "grupo mausoleo" y su ministro Aníbal Fernández recomendó meterse la marcha peronista en el "cul...".

Ese emblemático lugar fue donado al Partido Justicialista por Eduardo Duhalde, luego de regularizar todos los documentos de la propiedad que era herencia de Juan y Eva Perón. El ex gobernador hizo restaurar todo a través de la gobernación y la mantención está a cargo del municipio donde está ubicada. Allí, Duhalde, a quien los Kirchner utilizaron para llegar al poder y luego jubilar políticamente, organizaba todas las actividades políticas más importantes y concentraba las decisiones que movían el esquema peronista durante la década del '90.

Anteriormente, en la década del '40, era el lugar que elegían Juan Domingo Perón y Eva Duarte para sus encuentros y paseos. Tal cual reconoció Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva y actual ministra de Gobierno de la Provincia, "este gesto tiene un gran valor simbólico. Ojalá volvamos con mucha fuerza a las fuentes para lanzarnos con el peronismo hacia el futuro", le dijo la funcionaria a MDZ.

Sin embargo, nada es ni parecido a lo que pretendía Kirchner para sí y para su agrupación. Y el hecho de que haya elegido la quinta que era emblema del peronismo, no hace más que ratificar el cambio de los tiempos. Máximo asumirá el fin de semana sin el respaldo ni la fortaleza que lo impulsó a encabezar antes de tiempo el organismo que conducían, de manera alternativa, Fernando Gray y Gustavo Menéndez, ambos intendentes del Gran Buenos Aires.

La Cámpora ya no es garantía de victoria ni de cargos. Complicado con su relación con Axel Kicillof, con el que disputaba el respeto de su madre, la vicepresidenta, la relación con Alberto Fernández nunca pudo crecer más que lo que inicialmente fue. Hoy hablan poco y los dos saben que no se quieren.

Los amigos del presidente del bloque de diputados nacionales toman nota que, a diferencia de lo que pasaba hasta hace algunos meses, hoy muchos de sus deseos, como la intervención directa en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tienen que pasar previamente por la aprobación de Cristina Fernández de Kirchner. Y, más allá de algunas filtraciones contrarias a la negociación con el FMI, no avanza más allá de lo que le permite su madre.

Martín Insaurralde y fundamentalmente Sergio Massa son sus aliados más importantes. Pero, eso también sufrió un drástico cambio tras los sucesivos traspiés cometidos en su relación con el resto del Frente de Todos y las derrotas electorales. Ahora ellos pueden generar más ruido si deciden alejarse de su círculo de confianza. Ya no está en condiciones de imponer, y se empieza a notar.

Desde el año pasado que el hijo de los dos presidentes no puede hacerse de algún nuevo amigo de valor. Intendentes que siempre estuvieron en las adyacencias de el kirchnerismo ahora no lo están e inclusive algunos ya se fueron aunque no lo hayan dicho así, como el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraressi, actual vice del Instituto Patria.

"Quiso manejar todo y no creo que pueda contar mucho de lo que le quedó. Asumirá, haremos la fiesta, pero es lo mismo que no tuviera nada..", describió un camporista de la primera hora que sabe lo devaluado que está el partido y principalmente el máximo referente de la organización a partir del sábado próximo.

"Iba a asumir en marzo, no asumió. Iba a jubilarnos a todos, no pasó. Ahora veremos cual será su nuevo fracaso", describe alguien que supo admirarlo hace tiempo por su "crecimiento y diálogo" pero que hoy se encuentra en sus antípodas. Este pensamiento es el que se modificó de dos años a esta parte. "Perdió la frescura y la fuerza cuando nos juntaba y nos hablaba de ganar la Provincia y el país", le dijo a MDZ un intendente que participó en varias de las primeras juntadas de lo que terminó siendo el Frente de Todos, a mediados de 2019.

En la Cámara de Diputados, sin embargo, su trabajo es más creíble y eficaz. Los opositores que dialogan con él creen en lo que dice y asiente. "Cada vez que nos dijo blanco fue eso, y cuando era negro, también. Después, como se lleve con los suyos, es otra cosa", dijo un joven radical que se lo cruzó varias veces en Pasos Perdidos.

El presidente Fernández ya deja en claro que no tiene mucho más margen para empezar su mandato, sin ataduras ni amenazas. Entre las primaras y las segundas está, claramente, Kirchner. Pero no hará nada para romper. Irá dando pasos en ese sentido y para eso necesita convencer, que ahora será distinto,

Los gobernadores lo escuchan y no le creen. Sólo la CGT y la mayoría de los movimientos sociales le dan un cheque en blanco, o algo parecido. Y los intendentes del Conurbano cada vez sienten que es con su apoyo que zafarán de las inclemencias camporistas.

El próximo 18, sin lugar ni formato definido, será la vuelta de un Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista. Su padre lo fue durante dos años muy complicados, del 2008 al 2009, cuando manejó el peronismo nacional y decidió renunciar tras la catastrófica derrota en la Provincia de Buenos Aires con una lista testimonial que él mismo encabezaba.