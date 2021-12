Se burlaba de la política en TV y ahora es vicepresidente del Concejo de Rosario

Durante más dos décadas, Lisandro Cavatorta realizó un programa de televisión en el que reflejó con humor la realidad política de Rosario y su región. Lo bautizó "Bótelos", en un juego de palabras que no merece mayores explicaciones. Desde esta semana, el periodista es el nuevo vicepresidente del Concejo local, cargo al que llegó tras participar como candidato del Frente de Todos en la última elección legislativa.

Nacido en 1975, Cavatorta inició el envío televisivo en 1999, cuando cursaba las últimas materias de Comunicación Social. Comenzó a grabar en las aulas de la facultad y al tiempo recaló en la repetidora rosarina de Telefe, señal en la que se mantuvo hasta mediados de año. En julio pasado, anunció su salto a la política partidaria, representando al sector del gobernador santafesino Omar Perotti.

Bajo el slogan "El Concejal de la calle", realizó una campaña intensa, en la que visitó muchos de los lugares que había conocido durante sus años al frente de "Bótelos". En las PASO, venció con holgura a la candidata del exministro de Defensa, Agustín Rossi, y en noviembre terminó segundo, a muy pocos votos del candidato del intendente Pablo Javkin (Ciro Seisas, también periodista).

Su participación en un programa en el que se movía en el difuso límite entre el humor y la política le valió algunos cuestionamientos, que lejos de esquivar siempre contestó. "No es un programa antipolítica. La be larga tiene que ver con los malos políticos y no con la política", se defendió en una entrevista con el portal SumaPolítica, en la que lo consultaron justamente por su pasado. "Me encanta la política, no me siento un tipo que viene a aportar un granito de arena y salir de la zona de confort", completó.

Su participación en las elecciones fue resultado de una coyuntura particular en la política santafesina, en la que Perotti necesitaba ganar músculo pero no contaba con un nombre propio de peso. El nombre de Cavatorta terminó siendo la prenda de unión entre el gobernador y Sergio Massa, que también tiene una pata renga en esa provincia.

El periodista es familiar directo del actual secretario de Transporte Diego Giuliano, hombre del Frente de Todos y también ex concejal. En la memoria de los rosarinos aún queda resonando una frase de campaña de Giuliano, en la que pedía que la Guardia Urbana Municipal (GUM) vaya a las comisarías, haciéndose eco de una opinión generalizada sobre su bajo desempeño en la prevención callejera del delito. El tema tuvo bastante protagonismo en "Bótelos", al punto de generar su propia sección: "Top Gum". YouTube guarda varios de esos capítulos.

Del humor, a la política sin escalas.

Quiso el destino que durante la última campaña el asunto GUM volviera a escena, por la decisión del intendente Javkin de disolverla. "En el programa utilizábamos muchas veces el humor como un recurso para visibilizar algunas cosas que se hacían mal, entonces nació esta sección que tenía como objetivo cuestionar las funciones que le daban a los agentes de esta repartición municipal, pero no a sus trabajadores", dijo oportunamente Cavatorta.

Producto de las negociaciones que se sucedieron tras las elecciones que tiene 6 de las 28 bancas, el periodista asumió esta semana como nuevo vicepresidente 1° del Concejo rosarino en representación del peronismo. Al frente del cuerpo quedó María Eugenia Schmuck, una dirigente radical aliada a la intendencia.