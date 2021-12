Afirman que el presidente 2023 podría no ser de Buenos Aires

El analista político Enrique Zuleta Puceiro fue entrevistado en Uno Nunca Sabe. Dijo que las divisiones en la UCR y el Frente de Todos demuestran algo positivo: "El pueblo eligió líderes, no gente a la que le digan que tiene que levantar la mano en función de tal o cual proyecto". Y justamente, esas personalidades, tendrán riñas entre sí, según él. Esto lo tradujo también al futuro presidente, electo en 2023.

"La primera lección aprendida es que hay una crisis muy grande del presidencialismo. En todo el mundo estamos viendo imágenes débiles de presidentes y en general hay una parlamentarización de los presidencialismos. El caso de Alberto Fernández no fue muy distinto al de Mauricio Macri o a de Fernando de la Rúa, es decir los presidentes son una especie de absolutismo ineficaz. Cada vez los Congresos son más relevantes y terminan determinando los acontecimientos", dijo el analista.

Enrique Zuleta Puceiro mencionó que "Argentina ya eligió varias veces seguidas un presidente porteño que no estaba en el Congreso. Y lo votó en función de una lógica que llevó a De la Rúa, a Macri y ahora a Alberto Fernández". Entonces se preguntó si ahora es posible redoblar la apuesta: "¿Elegirá de nuevo un presidente porteño o en 2023 habrá un proceso de selección interno, como el que hay en los países neo parlamentarios o presidencialistas clásicos, como EE.UU, donde las elecciones internas se van haciendo gradualmente, de Estado en Estado, y se va emergiendo un proceso de selección mucho más adecuado a la representatividad real de los que serán candidatos?".

En ese sentido, el entrevistado dijo que "hay un signo muy interesante en lo que analizó el presidente y casi todo el peronismo. Dijeron: 'terminemos con el dedo, elijamos a los candidatos a través de elecciones democráticas internas'. Si eso pasa en 2023, me parece que el presidente no saldrá del Congreso sino de los territorios, del prestigio de ser gobernador, intendente, de representar espacios territoriales nuevos, como son las regiones. Emergerá alguien que exponga mucho mejor los atributos de gestión".

Es que según el especialista para ser presidente no basta con ser obediente. "El jefe de Estado que viene en 2023, seguramente será débil, pero puede ser uno que haga historia, que transforme las instituciones y que ayude a que emerja esta Argentina plural"

Enrique Zuleta Puceiro dijo que en todo el mundo se están viendo figuras de presidente débiles.

.

En ese sentido dijo que "si yo pregunto de qué presidente se acuerda usted seguramente me nombre primero a Illia, a Frondizi o a Alfonsín. Presidentes muy débiles, tanto que no terminaron sus mandatos, pero cumplieron con un aspecto de la demanda social: democracia, equilibrio y poner en marcha procesos que ellos no iban a capitalizar".

Invitó a pensar en la democracia de masas, y dijo que no son sociedades que comulguen en valores. "Se dice que los argentinos deberíamos ponernos de acuerdo en grandes principios. Pero las sociedades democráticas no tienen grandes principios, son ciudades plurales, contradictorias, complejas. heterogéneas. Esa sociología que tienen muchos argentinos en la cabeza, esa del país del esplendor en el que todos eligen a un general para que gobierne, eso está terminado", reflexiona Enrique Zuleta Puceiro.

Consultado sobre si al menos se necesitan acuerdos, el politólogo dijo que no necesariamente, salvo en los procedimientos, en las formas, en los límites, en los procesos. Sobre cuáles son los límites, sobre todo, de nuestras pretensiones. "Se dice que lo que importa son los derechos. Para una política de derechos hay que reconocer que éstos suponen deberes, principios, arbitrajes, reglas y procedimientos. Si usted está de acuerdo en eso, los derechos se respetan y funcionan, sino son sólo proclamas, reclamos, declaraciones".

Finalmente, Enrique Zuleta Puceiro dijo que "la república es un sistema complejo y como tal tiene que funcionar geográficamente: con volúmenes, planos, dinámicas, proporciones. No basta la suma aritmética: 'tenemos 116 diputados, vamos'. No. Esa es una lectura superficial del polarizado, que no es el que viene, por más de que la política trate de polarizarlo".