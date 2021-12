Florencio Randazzo no asumió pero ya se reúne con sus futuros socios

El diputado nacional, Florencio Randazzo, ya empezó a moverse en su faceta legislativa y se reunió con sus futuros compañeros de bloque, que son Graciela Camaño, Alejandro Topo Rodríguez y los referentes de Santa Fe y Córdoba que se mantendrán en la Cámara de Diputados de la Nación en el Interbloque Federal que, a priori, continuará conduciendo Camaño.

A los tres bonaerenses se sumarían Enrique Estévez, del Socialismo, Mónica Fein, exintendente de Rosario, Carlos Gutiérrez, y Noelia De la Sota, los dos últimos cordobeses.

“Estuvimos dialogando con varios sectores y la idea principal es coincidir sobre los cambios que debemos llevar a cabo”, dijo Randazzo e inmediatamente propuso discutir “una nueva ley laboral que permita incluir a los que están en la informalidad sin afectar derechos actuales de los trabajadores, una ley de estabilidad económica, para combatir la inflación, una ley de promoción a las exportaciones, y también avanzar en la boleta única”.

Randazzo viene reclamando también un cambio de rumbo en materia económica porque “todo lo que se viene haciendo son todos parches que no tienen ningún sentido, mientras seguimos profundizando los problemas. Tenemos niveles de endeudamiento y tasa de financiamiento altísimos, no hay posibilidad de incentivo al ahorro, no hay inversión, no hay trabajo y hay excesiva presión sobre el sector productivo”.

A pesar que la experiencia electoral no fue la prevista por el candidato de Vamos con Vos, el ahora diputado nacional insiste con transitar la delgada línea limítrofe entre oficialismo y oposición.

Por ejemplo, en cuanto a la negociación con el FMI, dijo que “hay que comprender la situación de gravedad por la que atraviesa la Argentina y tomar decisiones serias. Hay que ayudar a que no choquen el país, porque adentro estamos todos, pero también hay que impedir que nos lleven por delante”.

Si bien su discurso antigrieta es sincero, el propio diputado nacional electo sabe que no le será fácil trabajar en un parlamento repleto de viejos conocidos con los que convivió políticamente y con los que no terminó en el mejor término o con una oposición donde, él cree, aún están firmes los conceptos de Mauricio Macri y de un radicalismo al cual no le reconoce haber traído demasiadas soluciones.