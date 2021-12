El tremendo insulto de Luis Juez contra Victoria Tolosa Paz por defender a Cristina Fernández de Kirchner

El senador nacional electo Luis Juez disparó munición gruesa contra la diputada también electa Victoria Tolosa Paz al calificarla de "ignorante" por justificar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Los Sauces - Hotesur, un hecho que para el dirigente cordobés demuestra que "el plan de este gobierno es de impunidad".

Victoria Tolosa Paz había expresado su satisfacción por la polémica decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Los Sauces - Hotesur poco antes de ir a juicio oral: "Hay momentos en que la Justicia no ha mostrado las muestras de independencia que necesitamos, pero nunca vivimos la creación de una mesa judicial para perseguir opositores y especialmente a nuestra vicepresidenta. Se van desarmando estos inventos que se han construido sobre Cristina".

En declaraciones al canal LN+, Luis Juez fulminó a Victoria Tolosa Paz de forma contundente: "Habla desde la ignorancia absoluta. Solamente un ignorante puede expresarse de la forma en que se expresa la diputada electa, porque es la causa en la que Cristina no tiene defensa salvo en la creación de un tribunal conforme a sus necesidades".

Asimismo, el legislador cordobés recordó que en sus más de treinta años de abogado penalista "jamás pude conseguir un sobreseimiento en una etapa de juicio oral y público", tal como logró la vicepresidenta, por lo que consideró que se trata de "una excepcionalidad que irrita, que fastidia y que genera un precedente horrible en el derecho penal".

"El plan de este Gobierno es de impunidad y viene funcionando de manera perfecta. Claramente Cristina Fernández de Kirchner destruye la poca credibilidad del país. Las instituciones en la Argentina son muy berretas pero la justicia está muy en el tope", añadió.

Por otro lado, Luis Juez se refirió a la prohibición del Gobierno nacional para la compra de pasajes en cuotas, tildándola como una "incoherencia absoluta" que golpea a la clase media: "Puedo entender que no hablen con nosotros, que no nos convoquen, que no hayan definido un solo plan, salvo el plan de impunidad de Cristina, pero esto no se entiende".

"Esto representa un golpe terrible a las pequeñas empresas familiares del turismo, sobre todo a las poquísimas que quedaron en pie después de la pandemia y que veían en el verano una posibilidad", aclaró.

En ese sentido, el senador electo apeló a una de sus curiosas comparaciones para criticar al oficialismo por la medida: "Es una oligarquía kirchnerista que, como en su vida laburó, no pagó un salario y como no sabe lo que significa juntar una quincena, tiene discurso de ocasión".