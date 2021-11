La relación con Cristina Fernández de Kirchner, la inflación y el futuro del PJ hacia 2023

Anabel Fernández Sagasti va por la reelección como senadora y tiene un desafío complejo: en las PASO al Frente de Todos le fue mal y estuvo bajo el piso del 30%. Ese sector, liderado por el peronismo, no logra "reenamorar" a los mendocinos y Anabel lo reconoce.

Qué piensa de la inflación, la relación con la Nación, su visión sobre el oficialismo local y las expectativas a futuro, en 10 definiciones que la candidata brindó en la entrevista con MDZ.

Las 10 definiciones más importantes de Anabel Fernández Sagasti

Qué se pone en juego en las elecciones: "Las elecciones para mí no son el final de nada. Vamos a seguir trabajando, obviamente que queremos mejorar nuestra performance pero el horizonte es el 2023. Por ahí los sueños van más rápido que la organización. Para llegar a gobernar primero tenemos que ordenarnos y después salir a recomponer el vínculo con los mendocinos".

Distancia con la Nación: "El proyecto nuestro es que está anclado con el peronismo. El peronismo de Mendoza es el peronismo de Mendoza, tiene muchas aristas y es diferente al de otras provincias o al del gobierno nacional".

La relación con Cristina: Claramente Cristina es la vicepresidenta, comparto mi trabajo cotidiano con ella, es una figura muy importante en el gobierno nacional. Pero mi rol y mi obsesión es construir un proyecto de provincia. Yo soy peronista y Cristina es la figura más gravitantes del peronismo a nivel nacional y claramente vamos a estar todo peronismo y yo asociados a eso".

Chicanas a Cornejo: "Cornejo está asociado ahora a Bullrich, antes a Macri, antes a Néstor Kirchner. Lo que pueden decir de mí es que estuvo siempre en el mismo lugar. Ser predecible para mí es una virtud y el valor de la palabra es el mejor caudal que tengo".

Críticas a Suarez: "El presupuesto que envió Suarez tiene recortes en educación, de seguridad, subejecución de infraestructura, subejecución de IPV. eso se va sintiendo en lo cotidiano de la gente. Y nuestro rol de oposición es no solo visualizarlo como hicimos en las PASO imponiendo esto como agenda pública".

La crisis del Gobierno luego de las PASO: "Creo que después de las PASO, somos un mejor gobierno. Lo veo en la gestión cotidiana, más ágil. Y eso fue claramente producto del voto de los argentinos. Fue un reflejo de lo que sucedió en las PASO y tenemos que seguir mejorando".

La pelea interna en el Gabinete: "A mí me hubiese gustado que no fuera tan mediático. Pero no le tengo miedo si después de eso mejoramos la gestión, pero estoy convencida que hemos mejorado, Tenía que haber una señal de escucha al resultado de las PASO, no podía ser todo igual porque la gente votó otra cosa".

El día después, en caso de una derrota: "Vamos a seguir gobernando y tratando de mejorar. Tuvimos períodos en gestiones anteriores, en los que perdimos elecciones intermedias y seguimos gobernando".

La inflación: "A la inflación no la vamos a solucionar del 15 al 30 de noviembre, pero el tema de la inflación está en la agenda y lo vamos a seguir trabajando".

Los controles de precios: "Los controles de precios son necesarios, alguien le tiene que poner un parate a algunos pícaros aumentan sin base. No es una medida simpática, pero es necesaria en este contexto. Alguien le tiene que poner un parate, y es el Estado nacional. Y lamentablemente no tenemos un gobernador que entienda eso".