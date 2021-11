La escandalosa medida que propuso Patricia Bullrich para vacunar a la población

En diálogo con el periodista Jonatan Viale por La Nación+, la presidenta del PRO Patricia Bullrich criticó duramente al Gobierno de Alberto Fernández e hizo una propuesta que despertó críticas. En concreto, sostuvo que es necesario utilizar los "microdatos" poblacionales que tiene el Estado para ir a buscar puerta por puerta a las personas que no se vacunaron.

"En la campaña electoral fueron a los padrones a ver quien no había votado y los fueron a buscar casa por casa. Lo hicieron en muchos distritos. ¿No podés ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?", disparó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. En una misma oración deslizó una denuncia contra el Frente de Todos y el manejo de datos con fines electorales junto con una propuesta que despertó críticas en las redes.

La vacunación contra el covid, más allá de las campañas de concientización, es optativa por lo que no existe una obligación de vacunarse. En este sentido, sería un avance contra la libre voluntad de cada argentino que se lo vaya a intimar a su casa para que se aplique una dosis.

Para Bullrich se trata de un tema de salud pública y el Estado cuenta con los mecanismos para identificar a las personas que no se han vacunado. Mucho micro dato para la elección y poco para la salud de las argentinos", disparó.

"Las elecciones son importantes, pero ¿para esto no usan el microdato? Si todos tenemos en el celular cuando nos dieron la dosis, quien se la dio y quien no. ¿Por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todos y a cada una de las personas que no se vacunaron?", remarcó.