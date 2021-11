La encuesta que sepulta las aspiraciones de Victoria Tolosa Paz para 2023

Una encuesta realizada por la consultora DC Consultores en la ciudad bonaerense de La Plata muestra que la carrera por la intendencia de la Plata en 2023 no va a ser un camino de rosas para la diputada nacional electa Victoria Tolosa Paz.

La flamante legisladora nacional no oculta sus intenciones de ser la primera intendenta mujer de la ciudad, algo que parece estar muy alejado del paladar de los platenses.

La encuesta se realizó sobre 920 casos, abarcando toda la geografía de La Plata. MDZ hablo con el titular de la consultora DC Consultores, Aníbal Uríos, quien explicó el rechazo de los platenses hacia Victoria Tolosa Paz.

"Yo creo que tiene que ver con cuestiones personales y de tiempos. Las personales tienen que ver con su forma de ser que choca con el electorado platense, la forma de llevar adelante el discurso y sus ideas chocan con lo que uno espera de los políticos. Además de que los platenses la conocen", explicó Uríos.

"Y en cuanto a lo temporal, Victoria Tolosa Paz es una figura que nada tiene que ver a los tiempos que corren hoy en la política. Ella emula mucho a Cristina, pero Cristina fue en el 2010 y estamos en el 2021. Hoy la política cambió, la gente quiere mesura, moderación, consenso, soluciones globales y me parece que eso de marcar con el dedo y decir soy la líder quedó en el pasado. Eso le juega en contra. No es su momento y si fuese ya pasó", agregó el consultor.

Los platenses manifestaron su rechazo por Victoria Tolosa Paz.

"Victoria Tolosa Paz es como esa tía que tenés en tu casa que viene, te reta y marca todo el tiempo los errores. Llega un momento que nadie quiere invitarla a los cumpleaños. Esa actitud desgasta, molesta y provoca malestar. Como se vio en las sesiones que participó del Concejo Deliberante platense, en los programas de televisión y ahora veremos su accionar en la Cámara de Diputados de la Nación", añadió Uríos.

Uno de los ítems de la encuesta es sobre el escenario de cara a 2023, preguntando la opinión que se tiene de referentes mujeres de la política platense. La encuesta se enfoca en 5 preguntas: ¿Tiene Futuro? ¿Tienen Liderazgo? ¿Tiene que Retirarse? ¿Tiene Carisma? y No la Conozco

Los encuestados también se manifestaron en contra de la reelección de intendentes.

Las respuestas a la pregunta ¿tienen que retirarse? llamó la atención de los encuestadores, especialmente porque las de mayor negatividad están enfrentadas entre sí: dos compitieron en el 2019 en la interna del Frente de Todos por la intendencia de La Plata, Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz; la tercera en cuestión es Carolina Píparo, que mantiene un enfrentamiento con Tolosa Paz luego del incidente de tránsito de su marido a principios de año (la diputada nacional electa de los libertarios acusa a su colega del Frente de Todos de ser la responsable de la explosión mediática del caso).

El 65.8% opinó que la diputada provincial y ex decana de la Facultad de Periodismo de U.N.L.P, Florencia Saintout -más conocida como la Filmus platense-, "tiene que retirarse". Un porcentaje similar obtuvo la diputada nacional electa Carolina Píparo con 64.5%. El tercer lugar de los que “tienen que retirarse” se lo llevó la diputada electa del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz con el 59.5%.

El titular de la consultora DC, Aníbal Uríos, explicó: "La respuesta nos llamó mucho la atención, amén de que veíamos un desgaste importante en las dos figuras del peronismo platense y sabíamos que era uno de los ítems que más iba a optar la gente. Se ve claramente la intención del electorado platense de correrlas de la escena, es decir que no les ven posibilidades de que puedan llegar a la intendencia, algo que tanto anhelan Saintout y Tolosa Paz. Para la gente no están en el radar… En pocas palabras hay que jubilarlas".

Y agregó: "En el caso de Carolina Píparo tenemos dos motivos: el primero era una figura a crecer con mucho futuro, el episodio de fin de año con el accidente no muy claro del marido le jugó en contra y el segundo el traspaso de un sector político a otro dejando en evidencia el voy por los cargos no por las ideas. Los platenses no le perdonaron el cambio de escudería, lo consideraron una traición".

Otro de los puntos de la encuesta tiene que ver con el pedido del peronismo bonaerense para derogar o modificar la ley que limita la reelección indefinida de los intendentes. El 62,8 % de los encuestados está en contra.

El director de la consultora DC afirmó que ahí hay una devolución de facturas a Kicillof y agregó: "Quedó muy claro que el éxito fue de los intendentes y no mérito del gobernador, y ahora de alguna manera van a querer seguir en su lugar de poder. Va a ser una jugada muy arriesgada de ponerse en contra de un pedido de la sociedad de renovar la política. Habilitar la reelección de los intendentes seria abrirles más la puerta a los outsiders. Esto demuestra que los políticos están en una realidad paralela y cada vez se alejan mas de la cotidianeidad y las demandas del ciudadano común".