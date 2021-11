La discusión que junta a enemigos contra Máximo Kirchner y La Cámpora

Algunos sectores de la oposición afirman que el Gobierno pone sobre la mesa el tema de la reelección de los intendentes para tapar la realidad, afirmando que no es un tema para tratarlo ahora. Otros sostienen que el Gobierno con la modificación/derogación de la ley les paga los intendentes la remontada de las elecciones y limita el accionar de La Cámpora.

Son muchas las voces dentro del oficialismo y oposición que están en contra de la ley. Los intendentes del peronismo Bonaerense ven que con esta limitación dejan abierta la puerta para el ingreso de La Cámpora, con la billetera del Estado, en los Ejecutivos municipales. En la oposición el mayor reclamo de los intendentes es por la modificación del artículo 7 de la Ley (establece que se toma como primer mandato el 2015, cuando la ley fue sancionada en el 2016) sostienen que una ley no debe ser retroactiva.

El presidente Alberto Fernández puso el tema sobre la mesa en la cena del 17 de octubre que tuvo con Axel Kicillof, intendentes Bonaerenses y funcionarios nacionales. Durante el encuentro, que marcó el fin de los festejos por el día de la militancia, Alberto Fernández se comprometió a apoyar a los jefes comunales Bonaerenses. Por su parte el gobernador de la provincia de Buenos Aires propuso avanzar, buscando consensos, en un proyecto de Ley que modifique o aclare la entrada en vigencia de la Ley 14.836 que puso fin a las reelecciones indefinidas de alcaldes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares.

El mediodía del miércoles Axel Kicillof, Verónica Magario, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con 70 intendentes peronistas, con quienes compartieron un asado de camaradería.

El gobernador les agradeció por el trabajo que permitió la remontada en las elecciones, les dijo que habrá cambios en el Gabinete, presentó los ejes del Presupuesto del próximo año y los intendentes aprovecharon para reclamar mayor participación y pidieron que tripliquen el Fondo de Infraestructura Municipal. Pero de la Ley que limita la reelección de los intendentes no se habló nada. Los jefes comunales del peronismo Bonaerense se fueron con las manos vacías.

MDZ habló con Marcelo Santillán, intendente de González Chávez, uno de los que participó del “asado de camaradería". Le consultamos por qué no hablaron en el encuentro de la limitación a las reelecciones y esto nos decía: “Teníamos tantos temas para hablar con Axel que no alcanzo el tiempo”. Asimismo, dijo que él está en contra de la Ley y agregó:” Hay que derogarla, la sociedad con el voto ciudadano es la que le pone limites a los gobernantes”. Además, sostuvo que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires es muy clara y no le pone límites a la reelección de los intendentes.

Marcelo Santillán, Intendente de González Chávez.

El jefe comunal de González Chávez dijo: “Este tema debe ser tratado en la Legislatura. No se debe judicializar, la Justicia esta para otras cosas. La política debe resolverlo en el ámbito legislativo. Y nosotros debemos acatar lo que resuelvan los legisladores”.

Uno de los primeros intendentes del Frente de Todos que habló abiertamente contra la Ley que limita las reelecciones es Gustavo Barrera, de Villa Gesell, quien afirmó: “Quien saca dirigentes o los pone es el pueblo, la fecha de vencimiento la define el pueblo”. Además, sostuvo: “Las leyes no son retroactivas, no se debe tomar como primer período el momento donde se sancionó la ley, sino el siguiente”.

En tanto el intendente de la localidad balnearia sostuvo que la discusión debe darse en la Legislatura, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, remarcando: “No podemos judicializar la política”.

En la oposición la opinión es diversa

MDZ habló con legisladores e intendentes de la oposición sobre la postura y el debate legislativo que se viene en torno a la cuestionada Ley que le pone un freno a las reelecciones indefinidas.

El intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, que participó el martes del foro de intendentes radicales en Saladillo, afirmó que la mayoría están de acuerdo con la modificación del artículo 7, tomando el 2019 como primer mandato. “Hay que respetar el cumplimiento de la ley. Estoy a favor de los dos mandatos para que haya recambio político”, aclaro. “No hay legislación que se aplique en forma retroactiva. No se puede legislar hacia atrás”, sostuvo. El intendente de Brandsen Daniel Cappelletti.

Asimismo, el jefe comunal de Brandsen sostuvo que la mayoría de los intendentes, de todos los partidos políticos a excepción de La Cámpora, están pidiendo que se reforme la Ley. Cappelletti remarcó: “La gente con el voto es la que le pone las limitaciones a los políticos”.

Por su parte el intendente PRO de Bahía Blanca, Héctor Gay, se mostro en desacuerdo con modificar la Ley. Afirmó: ”En todo caso hay una interpretación jurídica que se puede tomar y que algunos están discutiendo en este momento, respecto de cuando se toma el primer mandato. Ahí por el tema de la retroactividad de las leyes hay una discusión. Sobre eso deben expedirse los juristas”. el Intendente PRO de Bahía Blanca, Héctor Gay.

En sintonía con su par bahiense, el intendente de La Plata Julio Garro dijo a MDZ: “Soy de los que piensan que no corresponde reformarla, entiendo que eso le pone un limite a las reelecciones y es algo que comparto”. Asimismo, agregó: “Hay una biblioteca que hay que escuchar, dice que la Ley esta mal aplicada. Pero eso será una cuestión de una definición judicial. Entiendo que la Justicia deberá expedirse sobre la cláusula transitoria o la Legislatura previa consulta a la Justicia”.

Julio Garro sostuvo: “Todos en su momento avalamos el limite a las reelecciones”.

En la Legislatura Bonaerense los legisladores se aprestan al debate que se viene. Por un lado, algunos sostienen que no es momento de dar este debate, que el oficialismo no presentó nada y usa este tema como una cortina de humo para tapar la realidad. Otros en cambio se alistan para dar pelea.

El diputado de Juntos Daniel Lipovetzky sostuvo que la Ley que limita las reelecciones es parte de la reforma política más importante de los últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires.

Lipovetsky dijo: ”La ley es clarísima, busca la renovación política. Los que dicen que la ley es retroactiva carecen de argumentos. Primero porque la Ley es clara establece como primer mandato el momento que se voto y segundo porque empezó a aplicarse este año poniéndole limites las reelecciones de Senadores, Diputados y Concejales”.

El diputado de Juntos, afilando la espada para la batalla, dijo: “Lo que buscan desde el oficialismo es pagarles la remontada de las elecciones eternizándolos en el poder, especialmente a los Barones del Conurbano”. Y aclaró: “En estos temas no podemos ser tibios”

Por su parte desde el Avanza Libertad, bloque que se perfila como árbitro de la batalla, el legislador electo Guillermo Castello sostuvo que van a hacer todo para mantener la ley, porque fue un avance institucional que no hay que perder y conto con el consenso de la mayoría de los bloques políticos.

Asimismo, Castello dijo: “Es una locura andar cambiando las leyes por necesidades personales, por no poder tener la reelección de algunos Barones del Conurbano. Esta Ley se hizo para terminar con la incidencia de los Barones del Conurbano. No puede ser que el presidente y el gobernador tengan una sola reelección y los intendentes estén atornillados a sus cargos”.

Desde la Coalición Cívica los legisladores expresaron su rechazo a la modificación de la Ley a través de un comunicado: ““En 2016 acompañamos votando la no reelección, hace un año nuevamente dejamos clara nuestra postura, y hoy volvemos a recordarla para que no haya dudas. El fin de las reelecciones indefinidas es la Provincia es una conquista que no se negocia”.