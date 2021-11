Sergio Massa y Máximo Kirchner, mudos ante el retorno del Axel Kicillof hablador

Todavía no había terminado el encuentro en La Plata entre unos sesenta intendentes, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof y uno de los participantes, enojado, sólo dijo: "No voy a hacer declaraciones". Así de simple, pero también claro. No tenía nada que decir.

"La mayoría fuimos sin saber para qué íbamos. Supusimos que íbamos a hablar de política, de hacer algún balance pero no. Lo único que escuchamos fue una vuelta del gobernador que nos explica cómo teníamos que hacer para administrar el Fondo de Infraestructura Municipal", le dijo a este periodista otro jefe comunal que presumía que esto iba a pasar.

Serios, aunque los mal pensados pueden dejar volar su imaginación, Sergio Massa y Máximo Kirchner escuchaban, callados, lo que decía el gobernador y la exposición de los intendentes, uno por cada sección electoral, menos la octava, que al ser distrito único y ser Juntos el responsable de La Plata, no había nadie de la Ciudad Capital. Quizás Kicillof se hizo vocero de la localidad donde trabaja cotidianamente.

Si bien había expectativas para hablar de los "temas que nos preocupan", no hubo casi diálogo. De la inseguridad y de la política que debían seguir no se pudo discutir porque Sergio Berni no fue. Sí estuvieron Carlos Bianco, Leonardo Nardini y Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete.

Tampoco se tocó el tema de las reelecciones, ni la de Kicillof ni la de los intendentes. "Nada importante, amigo", se sinceró otro de los presentes. Todos los que hablaron, menos el gobernador, hicieron mención de manera directa de la situación política de la Provincia, la necesidad de armonizar las decisiones políticas y ser más rápidos en la llegada de las soluciones anunciadas.

En uno de los enunciados, cuando el gobernador tituló, pero no se explayó, sobre el manejo de los fondos de Obras Públicas y el Fondo de Infraestructura, varios se miraron y no entendieron. Inclusive, dos se atrevieron intercambiar alguna ironía sobre lo que se estaba diciendo ahí. "Ah, bueno, ahora ni proyectos somos capaces de armar", dijo furioso.

Es que "hay que fortalecer la capacidad de los municipios para preparar proyectos, es importante la descentralización de funciones siempre y cuando las responsabilidades estén claras y presentes en los presupuestos", les dijo Kicillof a los presentes. No entendían, y se fueron sin entender.

No hubo anuncios de cambios de gabinete, tampoco se dijo nada de las reelecciones, y "no se discutió de nada, ni de lo importante ni de lo trivial. Así no vamos a ningún lado", le confesó a MDZ un importante referente del Frente de Todos con gran manejo territorial.

"Volvió Axel... El que no extrañábamos", dijo irónico uno que no podía creer la vuelta del discurso pedagógico. "¿No se enteró de que perdimos?"... se preguntó y no encontró respuesta.