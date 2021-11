Quién es el funcionario kirchnerista que incomoda a ministros de Alberto Fernández

Desde el 9 de octubre, Roberto Feletti se desempeña como secretario de Comercio Interior. Y precisamente desde ese momento sus medidas o propuestas parecen incomodar al gabinete de Alberto Fernández y agradar más al ala kirchnerista de la coalición oficialista. A él se refirió el analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues.

El politólogo aseguró que el Gobierno está atravesado por internas. Para ejemplificar esto, mencionó el reclamo público del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, al secretario de Comercio, Roberto Feletti, "por la idea de poner más retenciones a la carne, medida que se frenó, pero que Feletti insiste con ella y un sector del Gobierno lo apoya, precisamente el kirchnerismo".

Consultado sobre por qué Feletti, quien tiene rango de secretario, habla de igual a igual con quienes son ministros, como Kulfas, Guzmán u otros, Paulino Rodrigues fue tajante: "Feletti tiene vuelo propio, tiene autonomía y no recibe órdenes, sino que toma decisiones".

Roberto Feletti asumió en reemplazo de Paula Español tras los movimientos en el gabinete post PASO.

Aunque destacó que el resto sí tiene poder de veto, "como ocurre con las retenciones a la carne o el cierre total a las exportaciones, que Feletti en algún momento pergeñó".

Para el politólogo, "está claro que no es un secretario más y me parece que está empujado por algún sector más 'belicoso' dentro del Gobierno, cercano al Instituto Patria, y no a las ideas que necesariamente sean las de Kulfas ni las de Guzmán y parecerían no ser tampoco las de Alberto Fernández, aunque a esta altura ya no sabemos qué piensa".