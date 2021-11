El candidato sorpresivo que se suma a la interna para suceder a Rodolfo Suarez

Un nuevo competidor asoma en la interna de Cambia Mendoza, que está disparada para determinar quién será el sucesor de Rodolfo Suarez en 2023, y en la que ya existen varios anotados tras el triunfo contundente del oficialismo en las últimas elecciones.



Luis Petri, quien dejará su banca en el Congreso hacia finales de año, ya comenzó con los primeros movimientos políticos para aglutinar detrás una posible postulación suya para 2023 a aquellos dirigentes de la coalición oficialista que estén dispuestos a escapar del corset de los acuerdos que impone hacia adentro Alfredo Cornejo.



Petri ya está buscando convencer de que se moverá por dentro de los límites de Cambia Mendoza para buscar una candidatura, aunque tratará de romper los márgenes del radicalismo detrás de ese objetivo. No existe mucho misterio detrás de esta construcción política en ciernes: Petri quedó marginado del último armado electoral y entiende que, entre otros motivos por el respaldo que tiene de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional como Patricia Bullrich, tiene chances de probarse políticamente en la provincia.



Su historia reciente es muy particular. En 2017 integró la lista de candidatos a diputados nacionales por expreso pedido del expresidente Mauricio Macri mientras Cornejo, que se oponía a esa designación, terminó accediendo pero con la condición de que ese lugar en definitiva era una forma de pago para el PRO y no para la UCR.

De allí en adelante, más allá de que nunca se alejó del radicalismo, Petri salió de la órbita del senador electo quien directamente lo marginó de las candidaturas en 2021. Ahora, entiende el dirigente del Este, la única forma de conseguir algún objetivo es abandonar la lista de espera redactada por la lapicera de Cornejo.





Ante tantos anotados en la carrera, Suarez busca poner un límite de tiempo: quiere postergar el debate por la sucesión a la gobernación hasta finales de 2022. “La idea es decirles a todos que ni se les ocurra hablar de candidaturas durante el año que viene y resolver lo que sea mejor recién en ese momento”, confiaron desde Casa de Gobierno a MDZ sobre este asunto, anticipando también la convocatoria a un cónclave con Cornejo y los intendentes oficialistas para plantear estas cuestiones.



Aquí la cuestión temporal es vital. Se presume que el Gobierno terminará desdoblando y anticipando la elección provincial a la nacional dentro de dos años, con lo cual todos los plazos previstos se acelerarán mucho antes de finales del año próximo. Suarez ya comenzó percibir, como todos los gobernadores de la provincia imposibilitados de una reelección, la forma en que poco a poco comienza a licuarse su poder tras doblar el codo que significan las elecciones de medio término.

En la lista para 2023 ya existen anotados desde hace tiempo. Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez son quienes hoy apuntan a competir por quedarse con la candidatura del oficialismo dentro de dos años. Y, además del recientemente lanzado Petri, Daniel Orozco, el intendente de Las Heras, también anticipa que dará pelea recostado en la interna sobre Julio Cobos. Se verá cuál será el juego de Omar de Marchi, otro de los que tiene a la gobernación como su asignatura pendiente, y quien a través del PRO y un juego con Horacio Rodríguez Larreta también amenaza con presentarse.



Al menos dentro del radicalismo, todos los que están lanzados saben que sus aspiraciones tendrán un techo. El exgobernador está enfocado en la cuestión nacional más que en los asuntos de la provincia, pero volver a presentarse para la gobernación es una posibilidad cierta aunque antes se va a probar en la carrera por la presidencia. Si llegará lejos en esa intentona, solo el tiempo y la manera en cómo se termine acomodando la durísima interna de Juntos por el Cambio lo dirá. Sin embargo a ninguno escapa que, si Cornejo decide volver a Mendoza, toda discusión interna por la candidatura habrá acabado.