Qué teme Cristina Fernández de Kirchner del acuerdo con el FMI

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre la abrupta caída de bonos y acciones argentinas en el mercado de capitales. Dijo que la falta de confianza es el motivo principal por lo que se produjo esto y detalló cuál es la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner al respecto, vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Burgueño señaló este martes 23 de noviembre como un día muy importante en el mercado de capitales. "Son temas que a la gente les resultan extraños, exógenos. Mi problema es que voy al supermercado y no me alcanza la plata. Con razón, pero todo está encadenado, todo tiene que ver y todo es síntoma y símbolo de la misma crisis económica, analizados de diferentes costados", indicó.

Es que "hoy Argentina es un mercado que no genera confianza. No hay expectativa de que lo que venga sea mejor de lo que hay hoy. Sólo así se justifica que alguien que tenga acciones de una empresa argentina o bonos del país los venda a un precio de regalo, casi de default". Consultado sobre por qué pasa eso, Burgueño fue claro: "Porque el que tiene esos bonos o acciones no cree que la situación vaya a mejorar, y ese es el problema".

¿Por qué ciertas empresas argentinas cotizan en Wall Street?: "Porque salen a buscar endeudamiento en dólares e invierten en Argentina. Hay varios unicornios, que ayer fueron muy castigados, como Global o Mercado Libre, de las acciones que más cayeron, pero también está entre ellas Edenor, los bancos (Macro, Galicia), Cencosud, etc".

Respecto de las acciones, el economista contó que han caído del lunes de la semana pasada a ayer hasta el 20%, en algunos casos. "Es una enormidad en los ojos de Wall Street, donde los movimientos son más tenues. Para que suban o bajen 10% tenés que esperar un año", explicó.

Con respecto a los bonos, Burgueño detalló que "están en nivel de default y aún así no hay oferta de compra, ni de fondos buitres. Hay muy poco inversor que esté apostando a acciones de empresas argentinas y eso es tremendo".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, asegura que Cristina Kirchner está a favor de un acuerdo con el FMI.

¿Cómo puede ser que pase esto en un país que acaba de anunciar que mandará un proyecto de ley al Congreso para lograr un acuerdo político que permita luego alcanzar un acuerdo con el FMI? -Preguntó el economista-, ¿por qué no le creen a Alberto Fernández?.

Es que "aún no sabemos qué opina Cristina Fernández de Kirchner del acuerdo con el Fondo y sus circunstancias. Martín Guzmán, Alberto Fernández y Gabriela Cerruti dicen que está a favor. Entonces debemos intuir que así es. "Sin embargo, quizás hasta que ella no se pronuncie o hasta que la ley esté en el Congreso y tenga cierto aval de los legisladores, nadie creerá", dijo Burgueño.

"Ahora, si la Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo saben esto, ¿por qué no hablan?, ¿por qué no dicen lo que piensan?, ¿por qué no mencionan específicamente el tema del FMI?. ¿O será que saben algo que nosotros no sabemos?", continuó preguntando retóricamente Burgueño.

Entre esas posibilidades, el economista mencionó que tal vez aún no esté cerrado el acuerdo. "Le voy a dar la derecha a la colega Cecilia Boufflet, porque la primicia fue suya el domingo en el programa de Lanata, y yo confirmo que hay una diferencia enorme de criterio entre el FMI y Argentina con respecto al crecimiento del país. Es que Martín Guzmán le asegura al Fondo que Argentina crecerá entre el 3 y el 4 % en los próximos años y el FMI no le cree, piensa que no creceremos más de 2 o 2.5% anual".

¿Por qué esto es importante? Es que "Martín Guzmán asegura que Argentina no necesita hacer ajuste en el gasto, sino que con lo que va a crecer le alcanza y le sobra como para tener ingresos e ir logrando una reducción del déficit fiscal acorde a lo que le prometió al FMI: que el déficit fiscal este año sería, por ejemplo, de 3.5% y el año que viene de 2.5%. El siguiente año 1.5%, después 0.5 y para el 2024/25 llegamos al 0%. Listo, con eso el Fondo cierra".

Pero la disputa está en cómo vamos a lograr esa reducción primero y equilibrio luego. "Guzmán dice que lo podremos hacer creciendo por arriba del 3%, que va a redundar en ingresos de IVA, Ganancia y retenciones, con lo que no habrá necesidad de un ajuste en el gasto público", comentó

¿Es viable? "Si crecemos al 4%, sí -dijo Burgueño-, pero la pregunta es si Argentina va a poder crecer al 4%". Entonces, el cuestionamiento que el economista plantea a partir de esto es: "¿Está cerrado el acuerdo con el Fondo? O será que esto también lo sabe Cristina Fernández de Kirchner, y duda de que no haya que hacer un ajuste, más allá que el de las tarifas de servicios públicos que ya está acordado", concluyó.