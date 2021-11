Movimientos sociales preparan proyectos de ley urgentes

Los movimientos populares que forman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fueron clave para la remontada en el provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Por eso ahora propondrán proyectos de ley con reclamos promovidos por algunos de sus dirigentes como Juan Grabois, Juan Carlos Alderete y Emilio Pérsico.

Algunos de estos serán el salario básico universal (SBU), el monotributo de la economía popular, el crédito productivo no bancario y el compre estatal. El primero tiene el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de organizaciones sociales, gremios y hasta de diputados oficialistas y opositores, pero por el momento no prospero.

Juan Grabois

Desde los distintos sectores, consideran que la situación en algunos lugares es peor que la vivida en 2001, como comentó Juan Carlos Alderete, el diputado nacional y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC): “Si esto no cambia vamos a un estallido social, la gente no aguanta más. La situación del país es peor a la de 2001. Ahora la gente no tiene ni para hacer changas. Las necesidades en los barrios son cada vez mayores. La comida que llega del Estado no alcanza. En los comedores asistimos cada vez a más personas. La gente está muy mal, está angustiada”.

También hizo referencias a ese momento histórico Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y dirigente del Movimiento Evita: “este años se cumplen veinte años del 20 de diciembre famoso (por el 2001) y si yo me fijo la situación está igual o peor y en esto queremos llamar la atención: no podemos seguir discutiendo como locos arriba del barco, tenemos que buscar puntos de acuerdo, salidas”.

Juan Carlos Alderete

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular esta formada por más de cincuenta organizaciones, movimientos, corrientes y cooperativas. Pronto ingresará a la CGT. Desde el ministerio de Trabajo ya le otorgaron la “personería social” y algunos de sus integrantes, como Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, dirigentes del Movimiento Evita, tienen relación personal con Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato cegetista.

Pero dentro de la UTEP hay desacuerdos. Algunos de sus líderes, como Grabois o Darío Santillán, suelen ser más críticos con la política económica del Gobierno.

“El problema es de rumbo, de orientación de la política económico social y que el gabinete como cuerpo no está funcionando. Alguna cabeza tiene que rodar", y agregó que "Martín Guzmán esta pifiando con la política económica”, comentó Grabois después de la derrota en las elecciones PASO.

El presidente Alberto Fernández intentó incluir a los movimientos populares en distintos espacios desde que asumió. Según Alderete: “El Presidente realizó un reconocimiento explicito al trabajo que venimos realizando las organizaciones desde hace mucho tiempo. Nos pusimos la campaña al hombro después de las PASO”. Pero también advirtió: “Seguiremos reclamando lo que tenemos que reclamar porque la gente en los barrios populares está muy mal, muy angustiada, no aguanta más”.

Fuente: Infobae